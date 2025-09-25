Galliani rifiuta la presidenza del Monza: una scelta per il futuro.

Adriano Galliani, figura iconica nel panorama calcistico italiano, ha declinato l’offerta di assumere la presidenza del Monza Brianza Calcio, segnando così la conclusione di un possibile capitolo in un percorso ricco di successi e sfide.

La decisione, comunicata sia alla nuova proprietà che a Fininvest, rappresenta una scelta ponderata, motivata dalla volontà di dedicarsi con maggiore concentrazione ad impegni preesistenti e, soprattutto, di garantire alla società la massima autonomia strategica.

Questa rinuncia non va interpretata come una presa di distanza dal club, bensì come un gesto di rispetto nei confronti delle nuove dinamiche societarie e delle ambizioni che ne animano il futuro.

L’esperienza di Galliani, profondamente radicata nel mondo del calcio e costellata di vittorie, rimane una risorsa preziosa, anche se non direttamente coinvolta nella gestione operativa.

La sua presenza, in passato, ha contribuito in maniera significativa alla crescita del Monza, supportandone l’ascesa da realtà di serie C a protagonista del massimo campionato.

Il ritorno in Serie A, un traguardo storico per la società, è stato un coronamento del sogno coltivato da Silvio Berlusconi, Presidente onorario e motore pulsante dell’operazione Fininvest.

La nuova proprietà, ora, si trova di fronte a una sfida importante: consolidare i risultati ottenuti e delineare un percorso di crescita sostenibile, sia sportiva che economica.

L’eredità di Galliani è un punto di riferimento, ma è imprescindibile che la società sappia interpretare le esigenze del momento e proiettarsi verso il futuro con una visione innovativa.

La scelta di non accettare la presidenza, in questo senso, potrebbe favorire una ventata di freschezza e permettere all’amministrazione emergente di imprimere il proprio marchio distintivo, liberando spazio per nuove idee e strategie.

La speranza è che il Monza possa continuare a crescere, mantenendo salda la sua identità e ambendo a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, con o senza la guida diretta di uno dei più grandi dirigenti sportivi italiani.