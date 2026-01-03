Gasperini-Roma: L’Atalanta saluta un’era, guarda avanti.

L’eredità di Gian Piero Gasperini all’Atalanta si configura come un capitolo indelebile, una parabola di successo che ha ridefinito i confini del calcio bergamasco e ne ha segnato un’epoca.

- PUBBLICITA -

L’annuncio del suo approdo sulla panchina della Roma, da avversario, ha risvegliato nell’amministratore delegato, Luca Percassi, un ricordo vivido: la telefonata con Enrico Preziosi, allora presidente del Genoa, che suggellò l’inizio di un percorso straordinario.

Quel decennio trascorsa insieme trascende il semplice rapporto tra allenatore e società.

È stato un connubio intellettuale e strategico, un’occasione unica per Gasperini di plasmare una filosofia di gioco audace e innovativa, e per l’Atalanta di evolversi in una potenza calcistica riconosciuta a livello nazionale ed europeo.

Gasperini, con la sua visione tattica e la sua incessante ricerca di perfezionamento, ha instillato un’identità precisa nel DNA nerazzurro, trasformando un club tradizionalmente considerato di provincia in un laboratorio di calcio all’avanguardia.

Il percorso, inevitabilmente, giunge a una conclusione.

Ogni ciclo, per quanto glorioso, ha una sua naturale scadenza.

Percassi sottolinea questo aspetto con una malinconia sottile, riconoscendo il profondo legame che Gasperini ha sviluppato con la città di Bergamo e con la sua tifoseria.

Ma il futuro è già qui, e l’Atalanta si appresta ad affrontare un nuovo capitolo, una sfida emozionante contro una Roma dominante, squadra che ha consolidato il primato in campionato nel 2025.

La partita imminente non è solo un incontro sportivo, ma un crocevia di stili e ambizioni.

La rivalità calcistica è latente, un motore di adrenalina e competizione.

Tuttavia, l’approccio dell’Atalanta rimane saldo: ogni partita rappresenta un’opportunità di crescita, un banco di prova per testare la propria resilienza e la propria capacità di interpretare il gioco con intelligenza e passione.

L’eredità di Gasperini, pur mantenendo intatta la sua influenza, lascia spazio a nuove prospettive, a nuove strategie e a un futuro ricco di promesse per il club bergamasco.

Il rispetto per il passato, la concentrazione sul presente e l’entusiasmo per le sfide future, questo è l’Atalanta che guarda avanti.