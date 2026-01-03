Gasperini, un addio amaro: l’Atalanta batte la Roma tra polemiche VAR

Il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo si è rivelato un addio amaro, un capitolo chiuso senza l’eco dei successi che lo hanno contraddistinto in anni di intenso lavoro.

L’incontro tra Atalanta e Roma, ben più di un semplice scontro di campionato, si è configurato come un crocevia di destini, un momento di transizione per entrambe le squadre.

Il primo tempo si è aperto con un’iniziativa romanista, guidata dalla vivacità di Ferguson, che ha tentato di impensierire la retroguardia nerazzurra.

Tuttavia, è stato il giovane Scalvini a scuotere l’inerzia della partita, insaccando il pallone alle spalle di Svilar al dodicesimo minuto con un’azione fulminea, frutto di una distrazione momentanea del portiere giallorosso.

La rete ha galvanizzato l’Atalanta, che ha intensificato la pressione.

Il raddoppio, siglato da Scamacca con una poderosa incornata, sembrava destinato a consolidare il vantaggio, ma la tecnologia VAR, con l’intervento puntuale di Fabbri, ha riservato una sorpresa.

L’angolo di visuale microscopico ha rivelato una posizione di fuorigioco di Scamacca, giudicata determinante per l’impatto dell’azione, negando così il secondo gol all’Atalanta e infondendo nuova speranza alla Roma.

La decisione, seppur tecnicamente corretta, ha evidenziato la sottile linea che separa il gol valido dall’offside millimetrico, un fattore spesso decisivo nel calcio moderno.

Il secondo tempo ha visto una Roma più propositiva, ma priva della capacità di creare pericoli significativi per Carnesecchi.

L’attacco giallorosso, nonostante gli sforzi, non è riuscito a perforare la solida difesa bergamasca, consolidata anche dalla maggiore compattezza tattica dimostrata dall’Atalanta.

L’occasione mancata di sfruttare il contemporaneo pareggio della Juventus, che avrebbe potuto accorciare le distanze in classifica, ha lasciato un retrogusto di rammarico per i tifosi romanisti.

Al contrario, i tre punti conquistati dall’Atalanta rappresentano una boccata d’ossigeno e un importante passo avanti nel percorso di crescita della squadra, guidata ora da mister Palladino, il quale dimostra di saper interpretare al meglio le dinamiche di un campionato sempre più competitivo.

Il risultato, al di là della sua immediatezza, sottolinea come la continuità, la resilienza e la capacità di adattamento siano elementi imprescindibili per il successo nel calcio professionistico.

L’incontro si chiude dunque con un’Atalanta vittoriosa, in grado di celebrare una vittoria che va oltre il semplice punteggio, e una Roma che, nonostante l’impegno, non è riuscita a capitalizzare le proprie opportunità.