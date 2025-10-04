Hien Rientra: Iniezione di Fiducia per l’Atalanta

Il ritorno in campo di Isak Hien rappresenta un segnale tangibile di resilienza e un’iniezione di fiducia per l’Atalanta, in vista del confronto serale contro il Como.

Il difensore svedese, reduce da un periodo di stop dovuto a una lesione all’adduttore sinistro, manifestatasi durante le sessioni di allenamento del Torino il 21 settembre, si è sottoposto a un percorso riabilitativo mirato che ha dato i suoi frutti.

La sua presenza, figurando tra i 18 eletti per la sesta giornata di campionato, testimonia un recupero completo e un reinserimento graduale nel gruppo squadra.

L’assenza di Hien nelle recenti sfide contro la Juventus, in campionato, e contro il Club Brugge, in Champions League, aveva lasciato un vuoto non indifferente nella linea difensiva nerazzurra.

La sua affidabilità e il suo dinamismo, qualità apprezzate da mister Gasperini, sono elementi cruciali per garantire solidità e compattezza al sistema di gioco.

L’inserimento nel gruppo durante l’ultima seduta di allenamento, svoltasi presso il centro Bortolotti a Zingonia, sottolinea la progressiva integrazione e la sua disponibilità a rispondere alla chiamata del tecnico.

Questa circostanza va oltre la semplice indisponibilità di un giocatore; riflette la capacità dell’Atalanta di gestire infortuni e di recuperare atleti chiave, elemento imprescindibile per affrontare un calendario denso e impegnativo come quello attuale.

Il rientro di Hien, infatti, consente ad Gasperini maggiore flessibilità tattica e la possibilità di variare gli schemi di gioco a seconda delle esigenze di ciascuna partita.

La sua presenza rafforza, inoltre, la profondità del rosa a disposizione della squadra, un fattore determinante per affrontare al meglio le sfide che attendono l’Atalanta sia in campionato che in Champions League.

La partita contro il Como rappresenta un’opportunità per Hien di ritrovare il giusto feeling con il campo e per dimostrare di essere pronto a riprendere il suo ruolo all’interno del progetto nerazzurro.

Si tratta di un test importante, contro una squadra che, pur affrontando il match come ospite, si presenterà a Bergamo con l’intento di mettere in difficoltà gli avversari.

Il ritorno di Hien è dunque un segnale positivo, un indicatore di forza e determinazione, che contribuisce a creare un clima di ottimismo in vista del confronto serale.