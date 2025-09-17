Inter-Ajax: Thuram ruggisce, Champions a portata di mano!

L’Inter getta le basi per un percorso significativo in Champions League con una vittoria convincente contro l’Ajax, 2-0, un risultato che esorcizza le recenti difficoltà emerse nel confronto con la Juventus.

La prestazione, pur non brillando nei primi minuti, ha visto l’emergere prepotente di un protagonista inatteso: Marcus Thuram, il cui impatto sul match ha radicalmente cambiato i connotati della partita.

La squadra di Chivu, dopo una fase iniziale di rodaggio, ha faticato a trovare il giusto equilibrio e a imporre il proprio gioco.

L’Ajax, spinto da un’aggressività iniziale, ha reso difficile all’Inter di trovare spazi e occasioni da gol.

Tuttavia, la perseveranza e la tenacia dei nerazzurri hanno premiato, in particolare grazie alla determinazione di Thuram.

L’attaccante francese, inizialmente contenuto, ha iniziato a creare scompiglio nella difesa olandese, mostrando grande intelligenza tattica e abilità nel proteggere palla.

Un’azione particolarmente promettente è stata invalidata dal VAR, evidenziando la sua capacità di guadagnare posizioni pericolose.

Ma è al 42′, con una conclusione precisa e potente, che Thuram ha sbloccato il risultato, regalando all’Inter un vantaggio cruciale.

La ripresa si è aperta con un’esplosione di gioia per i tifosi nerazzurri: al 48′, Thuram, abile a staccarsi dalla difesa avversaria, ha incornato in rete, siglando una doppietta che ha ipotecato il successo.

Questo gol non solo ha aumentato il distacco in classifica, ma ha anche dimostrato la capacità dell’Inter di reagire e di sfruttare al meglio le opportunità che si presentano.

La vittoria non va interpretata solo come un risultato numerico, ma come un segnale di crescita per l’Inter, che dimostra di avere le carte in regola per competere ad alti livelli in Champions League.

Thuram, con la sua prestazione, ha confermato di essere un elemento chiave per il progetto nerazzurro, un punto di riferimento per l’attacco e un simbolo della resilienza e della determinazione della squadra.

La partita contro l’Ajax rappresenta un punto di partenza solido, un trampolino di lancio per un cammino ricco di ambizioni e di sfide stimolanti.

Il recupero da un inizio di stagione complesso si intravede, alimentato dalla fiducia e dalla consapevolezza di poter raggiungere traguardi importanti.