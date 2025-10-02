Inter, Appiano Gentile: trionfo, Cremonese e sorpresa Egonu

Appiano Gentile, centro vitale del nerazzurro, ha ospitato oggi una seduta di allenamento densa di significato, sospesa tra la celebrazione di un trionfo europeo e la preparazione ad un impegno di campionato cruciale.

La vittoria, sofferta ma meritata, contro lo Slavia Praga in Champions League ha lasciato un’impronta positiva, ma l’attenzione si concentra ora sulla Cremonese, un avversario da affrontare con la massima serietà, considerando che segna l’ultima partita prima della meritata pausa.

L’assenza di un elemento chiave come Thuram, costretto a fermarsi per un mese a causa di un problema muscolare, impone scelte tattiche delicate.

La sua posizione, pilastro nel modulo offensivo, potrebbe essere ricoperta da Bonny, che si affiancherà a Lautaro Martinez, il capitano e fulcro dell’attacco interista.

La coppia dovrà incarnare dinamismo e concretezza per garantire la continuità del gioco e la finalizzazione delle azioni.

In difesa, si profilano possibili riaggiustamenti: il ritorno di Akanji e De Vrij garantirebbe maggiore solidità e esperienza al comparto arretrato, elementi imprescindibili per contrastare le potenziali offensive avversarie.

A centrocampo, la competizione per una maglia da titolare è intensa, ma l’esperienza e la visione di gioco di Mkhitaryan lo rendono il candidato naturale per guidare le operazioni.

La giornata, tuttavia, non è stata solamente dedicata alla preparazione atletica e tattica.

Un evento inatteso e particolarmente emozionante ha arricchito l’atmosfera ad Appiano.

Paola Egonu, astro nascente del volley italiano, oro olimpico a Parigi 2024 e campionessa del mondo con l’Italvolley, ha onorato il club con la sua presenza.

L’atleta, dichiaratamente tifosa nerazzurra, ha avuto l’opportunità di assistere alla seduta di allenamento, un gesto che testimonia il forte legame tra il mondo del calcio e quello dello sport italiano.

Il momento più significativo è stato il regalo della maglia personalizzata da parte del capitano Lautaro Martinez, un simbolo di stima e amicizia tra due campioni di sport.

Questo incontro, oltre a infondere entusiasmo e positività all’ambiente, sottolinea come lo sport, in tutte le sue forme, rappresenti un potente collante sociale, capace di unire persone e generazioni sotto il segno della passione e del talento.