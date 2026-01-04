Inter batte Bologna: 3-1, un dominio nerazzurro

L’anticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A ha visto l’Inter trionfare sul Bologna con un netto 3-1, un risultato che non riflette appieno l’intensità e la complessità della partita.

La formazione nerazzurra, guidata da una chiara impronta tattica, ha imposto il proprio gioco per larghi tratti, esercitando un controllo del possesso palla che ha soffocato le iniziali velleità rossoblu.

Il primo tempo si è dipanato con l’Inter a dominare il gioco, orchestrando azioni offensive attraverso l’estro di Calhanoglu e la dinamicità di Thuram, supportati dalle incursioni di Lautaro Martinez e dalla solidità difensiva di Bastoni.

Nonostante la netta superiorità territoriale, il Bologna ha dimostrato di non essere completamente inerme, sfiorando il vantaggio con una pericolosa incursione sfociata in un colpo di testa che ha richiesto un attento intervento della difesa interista.

Il preludio al vantaggio nerazzurro è stato un’azione corale di pregevole fattura, culminata nel gol di Zielinski, un’incursione improvvisa e precisa che ha scosso l’inerzia del match.

L’inizio della ripresa ha visto l’Inter immediatamente proiettata alla ricerca del raddoppio, e questo obiettivo è stato raggiunto grazie a un lampo di genio di Lautaro Martinez, abile a eludere i marcatori e a concludere con precisione.

La rete ha amplificato il divario psicologico tra le due squadre, permettendo a Thuram di sigillare il risultato con una conclusione potente e inaspettata, concretizzando ulteriormente la superiorità nerazzurra.

Solo nel finale, il Bologna è riuscito a trovare la rete della bandiera grazie a Castro, ma si è trattato di un episodio più che di una vera e propria riscossa.

Il gol, pur riducendo il distacco numerico, non ha intaccato il risultato finale né alterato la chiara impronta della vittoria interista.

La partita, pur con qualche episodio controverso, ha confermato la solidità e la capacità di adattamento dell’Inter, mentre ha evidenziato le difficoltà del Bologna nel contenere la pressione nerazzurra per tutti i novanta minuti.

Un match che consolida la posizione dell’Inter in campionato, lasciando il Bologna a riflettere sulle proprie strategie e sulla necessità di trovare maggiore coesione e incisività in avanti.