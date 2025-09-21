Inter batte Sassuolo: vittoria sofferta e ritorno alla vittoria!

L’Inter riscatta le recenti delusioni, incassando tre punti fondamentali contro un Sassuolo agguerrito e mai domo, in un match vibrante disputatosi tra le mura di San Siro.

La vittoria, arrivata con un netto 2-1, segna un ritorno alla vittoria in campionato dopo un periodo di insidie che aveva messo a dura prova il morale dei tifosi.

L’inerzia della partita si sbilancia immediatamente a favore dei nerazzurri.

Al quindicesimo minuto, Federico Dimarco, con una precisa conclusione, scuote la rete avversaria, accendendo l’entusiasmo del pubblico di casa.

L’Inter, galvanizzata dal vantaggio, cerca di ampliare il proprio divario, sviluppando azioni offensive promettenti.

Le incursioni di Thuram, la rapidità di Esposito e la visione di gioco a centrocampo creano scompiglio nella difesa sassolese.

Tuttavia, il Sassuolo, lontano da passivo, risponde con incursioni pericolose, guidate dalla tecnica di Berardi e dalla grinta di Laurentiè, dimostrando di non voler arrendersi facilmente.

La ripresa si apre con un’Inter intenzionata a consolidare il proprio controllo del gioco.

La squadra di Chivu, mostrando maggiore lucidità e gestione dei ritmi, cerca di imbrigliare le contromosse emiliane.

Il portiere Muric, dimostrando grande affidabilità, respinge con prontezza le occasioni avversarie.

Al minuto settantadottesimo, Carlos Augusto, con una giocata di classe e precisione, trova il gol del raddoppio, apparentemente sigillando il risultato.

Il Sassuolo, però, non si lascia abbattere e reagisce con orgoglio.

Nel tratto finale del match, al minuto ottantanovesimo, Cheddira, con una rete inaspettata, ravviva le speranze ospite e infiamma la tensione tra i tifosi nerazzurri, costretti a vivere un finale al cardiopalma.

L’Inter, pur conducendo, deve difendere il proprio vantaggio con determinazione, consapevoli di aver affrontato un avversario combattivo e coraggioso.

La vittoria, seppur sofferta, rappresenta un passo avanti importante verso gli obiettivi stagionali, confermando la forza e la resilienza di una squadra in costante evoluzione.