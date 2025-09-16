Inter, Champions: Lautaro in dubbio, Darmian out. Inzaghi alle prese.

L’anticipazione della cruciale sfida di Champions League contro l’Ajax ad Amsterdam si tinge di interrogativi e preoccupazioni per la formazione dell’Inter.

La rifinitura tattica ad Appiano Gentile ha evidenziato una situazione delicata per due giocatori chiave: il capitano Lautaro Martínez e il terzino Matteo Darmian.

Lautaro, fulcro dell’attacco nerazzurro e spina dorsale del gioco offensivo, si è sottoposto a un allenamento differenziato, sollevando un velo di incertezza sulla sua condizione fisica.

Il mal di schiena, una problematica che sembra affliggere l’attaccante argentino da qualche tempo, riemerge in un momento cruciale, minando potenzialmente la sua partecipazione al match.

Sebbene il capitano sia stato regolarmente incluso nel gruppo che partirà per la capitale olandese, la sua presenza in campo dal primo minuto non è scontata e dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico e dalle decisioni del tecnico Simone Inzaghi, che dovrà valutare attentamente il rischio di un peggioramento.

La sua assenza, anche solo parziale, avrebbe un impatto significativo sulla manovra interista, privandola del suo punto di riferimento offensivo, del suo fiuto del gol e della sua leadership carismatica.

Inzaghi dovrà quindi ponderare attentamente se affidarsi a un’alternativa, come Marcus Thuram o Alexis Sánchez, o se optare per una strategia più conservativa, riservando l’argentino a un ingresso in corso d’opera.

Parallelamente, l’indisponibilità di Matteo Darmian rappresenta un’ulteriore complicazione per la rosa nerazzurra.

Il terzino destro, pilastro della solidità difensiva e versatilità tattica della squadra, non è stato inserito nella lista dei convocati a causa di una lombalgia che lo affligge.

La sua assenza priva Inzaghi di un elemento prezioso, capace di garantire equilibrio e copertura sulla fascia, costringendo il tecnico a trovare soluzioni alternative in un ruolo cruciale per la gestione del match contro un Ajax notoriamente pericoloso in contropiede.

La sua affidabilità e la sua capacità di interpretare diversi compiti lo rendono una risorsa difficile da sostituire.

Questa congiuntura di indisponibilità di due elementi chiave sottolinea la fragilità fisica che può affliggere anche le squadre più preparate e campionate.

L’affidabilità fisica, oltre al talento e alla strategia, si rivela un fattore determinante in competizioni di altissimo livello come la Champions League, dove anche il minimo acciacco può compromettere il risultato di una partita.

La sfida ad Amsterdam si prospetta quindi non solo un banco di prova tecnico-tattico, ma anche una prova di resilienza e capacità di adattamento per l’Inter, chiamata a superare le assenze e a dimostrare la profondità del proprio organico.