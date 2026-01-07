Inter dominante, Parma ko: leadership blindata!

L’Inter consolida la leadership in campionato imponendo il proprio dominio al Tardini, superando il Parma con un secco 2-0.

La vittoria, figlia di una gestione tattica impeccabile da parte dei nerazzurri, permette all’Inter di estendere il vantaggio sul Napoli a quattro punti, un divario che assume un significato ancora maggiore considerando il contemporaneo pareggio dei partenopei contro il Verona, risultato che ne ha smorzato l’entusiasmo.

La rete di Dimarco nel primo tempo, frutto di una precisa azione di contropiede, ha gettato le basi per il successo, mentre la definitiva chiusura dell’incontro è giunta ad opera di Thuram, autore di un gol nel recupero che ha sancito l’efficacia dell’approccio strategico dell’Inter.

Parallelamente, al di là dell’affermazione dell’Inter, il match tra Lazio e Fiorentina si è concluso sull’equilibrio, con un risultato finale di 2-2 che riflette la dinamicità e la capacità di reazione di entrambe le squadre.

La Lazio, galvanizzata dall’iniziale vantaggio siglato da Cataldi all’inizio della ripresa, non è stata in grado di mantenere il controllo del match, subendo la rimonta della Fiorentina.

Il pareggio dei viola, orchestrato dall’inserimento di Gosens, ha ravvivato le speranze ospiti, culminate con il vantaggio firmato da Gudmundsson su calcio di rigore, con un gol decisivo all’89’.

La partita, tuttavia, non si è conclusa qui, con l’eroico, e forse fortunato, pareggio di Pedro, sempre su calcio di rigore, che ha ridotto le distanze e mantenuto aperta la speranza per il futuro.

L’Udinese, dal canto suo, ha conquistato un prezioso successo in trasferta contro il Torino, dimostrando carattere e determinazione.

La prestazione di Zaniolo, autore del suo quinto gol stagionale, si conferma elemento chiave dell’attacco friulano.

Il raddoppio di Ekkelenkamp ha amplificato il vantaggio, rendendo la rimonta dei granata un’impresa ardua.

Nonostante la rete di Casadei, che ha ravvivato brevemente le speranze di un recupero, il tempo si è dimostrato insufficiente per ribaltare il risultato, consegnando la vittoria all’Udinese con un netto 2-1.

La partita ha evidenziato la solidità difensiva degli ospiti e la capacità di sfruttare al meglio le occasioni create.