Inter e Coca-Cola: Triennale di Successo e Valori Condivisi

L’Inter scuote il panorama del suo sponsorship con un accordo strategico triennale che vede l’ingresso di Coca-Cola e Powerade come partner ufficiali.

L’intesa, più che una semplice sponsorizzazione, si configura come una partnership integrata che abbraccia la prima squadra maschile, il team femminile e il progetto Inter U23, testimoniando un impegno reciproco verso l’innovazione e la valorizzazione dell’esperienza nerazzurra.

L’accordo va oltre la mera presenza di prodotti Coca-Cola e Powerade all’interno dello stadio, durante le partite casalinghe.

Prevede una distribuzione capillare nei punti ristoro e nelle aree hospitality, ma soprattutto implica una collaborazione più profonda volta a creare sinergie tra i due brand e l’Inter.

Si tratta di un’opportunità per Coca-Cola di rafforzare la sua immagine nel contesto sportivo italiano, associandosi a un club storico e iconico come l’Inter, e di raggiungere un pubblico particolarmente fedele e appassionato.

Paola Donelli, Marketing Director di Coca-Cola Italia, ha sottolineato come questa partnership si inserisca nell’impegno costante del gruppo a sostenere il mondo dello sport, veicolando valori fondamentali come la passione, la dedizione e l’importanza del gioco di squadra – elementi intrinsecamente legati all’identità dell’Inter.

Questa scelta strategica riflette la volontà di Coca-Cola di andare oltre la mera esposizione pubblicitaria, investendo in un rapporto di collaborazione autentica che possa generare un impatto positivo sulla percezione del brand.

Per l’Inter, la partnership con Coca-Cola rappresenta un’iniezione di risorse e un’occasione unica per ampliare la propria fanbase e offrire ai tifosi vantaggi esclusivi.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club, ha evidenziato come questa collaborazione possa contribuire a consolidare il percorso di crescita dell’Inter e ad arricchire l’esperienza dei suoi sostenitori, creando opportunità di interazione innovative e personalizzate.

Si prefigura, quindi, un rapporto a lungo termine, orientato non solo al successo sportivo, ma anche alla creazione di valore condiviso tra Inter, Coca-Cola e i loro tifosi.

L’accordo testimonia una nuova era di partnership nel calcio, dove l’integrazione del brand e la condivisione di valori diventano elementi chiave per il successo reciproco.