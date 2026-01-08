Inter, focus Napoli: Darmian e Cuadrado in ripresa, Frattesi out.

L’eco della vittoria contro il Parma risuona ad Appiano Gentile, dove l’Inter ha ripreso la sua preparazione, focalizzandosi con intensità sul cruciale incontro domenicale contro il Napoli.

La posta in palio è alta: una sfida diretta che potrebbe delineare l’andamento della corsa allo scudetto.

L’allenamento di oggi alla Pinetina ha visto la partecipazione attiva di Mattia Darmian e Juan Cuadrado, che, pur non avendo completato l’intera sessione, si sono integrati con il gruppo, segnalando un miglioramento delle proprie condizioni fisiche e candidandosi per un posto in campo.

La loro presenza, seppur non garantita al 100%, rappresenta un’aggiunta significativa alle opzioni a disposizione di mister Simone Inzaghi, offrendo versatilità e esperienza al comparto difensivo e offensivo.

Assente, invece, Davide Frattesi.

Il centrocampista, reduce da un periodo di difficoltà, continua il suo percorso di recupero differenziato, lontano dal gruppo, confermando la sua assenza per l’impegno contro i partenopei.

La sua indisponibilità sottolinea l’importanza di una gestione oculata degli infortuni e la necessità di alternanza nel reparto nevralgico del gioco interista.

Parallelamente, dall’Olanda giungono segnali incoraggianti riguardo a Denzel Dumfries.

Il terzino, reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo, prosegue il suo riabilitazione con un cronoprogramma prudente, mirato al rientro in campo previsto per il mese di marzo.

Un messaggio positivo, condiviso sui suoi canali social, testimonia la sua determinazione e la sua voglia di ritornare a disposizione della squadra.

“Concentrato sul rientro.

Ci vediamo presto ragazzi”, ha scritto, trasmettendo un’immagine di resilienza e speranza.

Questa fase di preparazione non è solamente un momento di allenamento fisico, ma anche di analisi tattica e di affinamento delle strategie in vista di un avversario agguerrito come il Napoli, guidato dall’ex allenatore Antonio Conte.

La sfida si preannuncia complessa, caratterizzata da un’elevata intensità di gioco e da una forte componente emotiva, soprattutto alla luce dei ricordi condivisi con l’ex tecnico nerazzurro.

La vittoria contro il Parma, pur essendo un risultato importante, deve essere interpretata come un punto di partenza in un percorso più ampio, che richiede concentrazione, sacrificio e una coesione di squadra invincibile.