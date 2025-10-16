Inter-Roma: Thuram out, Lautaro bomber. Le chiavi del big match.

L’anticipazione del big match Inter-Roma si tinge di novità e attese, con una formazione nerazzurra che si presenta all’appuntamento ridisegnata da impegni internazionali e dalla necessità di confermare un percorso agonistico impeccabile.

L’assenza significativa di Marcus Thuram, infortunato, lascia un vuoto nell’attacco, ma è ampiamente compensata dal rientro solenne di Lautaro Martínez, reduce dalla trasferta americana con l’Argentina.

Il capitano, autore di una doppietta contro Porto Rico in un incontro preparatorio che ha visto la nazionale sudamericana imporsi con un netto 6-0, si presenta in condizione di forma smagliante e appare quasi imprescindibile per le scelte di mister Simone Inzaghi.

La competizione per una maglia da titolare in avanti si fa quindi più accesa, con Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny che si contendono il ruolo di partner di Lautaro.

Bonny, fresco interprete di una prestazione di grande spessore contro la Cremonese, dove si è distinto con un gol e tre assist, sembra godere di un leggero vantaggio, ma l’affiatamento e l’esperienza di Esposito potrebbero riservare sorprese.

Dal punto di vista disciplinare, l’Inter può contare su una rosa al completo, escludendo i tre indisponibili: Thuram, Darmian e Di Gennaro, costretti a rimanere a margine per infortunio.

La sfida contro la Roma, guidata dall’ex allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini, si preannuncia un banco di prova cruciale per confermare la solidità di una squadra in stato di grazia.

L’Inter, infatti, mira a consolidare la serie di cinque vittorie consecutive, un dato che testimonia la sua ambizione e il suo equilibrio tra campionato e competizioni europee.

L’architettura tattica nerazzurra dovrebbe mantenere il consueto schema del 3-5-2, con Yann Sommer a guardia della porta e una retroguardia composta da Akanji, Acerbi e Bastoni.

A centrocampo, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Di Marco sono praticamente certi del posto, mentre la coppia offensiva, come detto, vede Bonny leggermente favorito per affiancare Lautaro, anche se la gerarchia potrebbe evolversi in base alle indicazioni provenienti dalla seduta di rifinitura.

Oltre alla mera ricerca della vittoria, l’Inter è chiamata a dimostrare la propria capacità di interpretare il gioco con intelligenza e pragmatismo, sfruttando al meglio le qualità dei singoli e la coesione del collettivo.

L’ex Parma, nel ruolo di avversario, rappresenta un’occasione per testare ulteriormente la resilienza di una squadra che aspira a raggiungere traguardi importanti in questa stagione.

La partita non sarà semplicemente una sfida sportiva, ma un momento per confermare un’identità, un modo di essere nerazzurro che si fonda sulla passione, l’impegno e la ricerca costante dell’eccellenza.