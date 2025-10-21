Inter trionfa 4-0: Partenza da sogno in Champions League

L’anticipo del Gruppo B di Champions League ha visto l’Inter trionfare con un convincente 4-0 sul campo dell’Union Saint Gilloise, consolidando una partenza impeccabile nella massima competizione europea – tre vittorie in altrettante partite.

La partita, giocata a Bruxelles, ha svelato una narrazione complessa, oltre il semplice risultato numerico.

L’Union, galvanizzato dal fervore del proprio pubblico, ha innanzitutto mostrato un’aggressività notevole, sfiorando il gol in un avvio di partita intenso.

La pressione dei padroni di casa, sebbene non abbia portato immediatamente a una realizzazione, ha messo a dura prova la solidità difensiva dell’Inter, evidenziando la loro capacità di imporre il proprio gioco anche in trasferta.

L’Inter, tuttavia, ha saputo metabolizzare questa fase iniziale di difficoltà, mantenendo la propria architettura tattica e preservando l’equilibrio.

La svolta è arrivata poco prima dell’intervallo, con un’Inter più pragmatica e cinica a capitalizzare le crepe nella difesa avversaria.

Dumfries, con una progressione decisa e un tiro preciso, ha sbloccato il risultato, seguito immediatamente da un gol di Lautaro Martinez, che ha testimoniato la sua abilità nel finalizzare le occasioni create.

Questi due gol, arrivati a distanza di pochi minuti, hanno spezzato l’inerzia della partita e demoralizzato l’Union, che ha faticato a riorganizzarsi.

La ripresa ha confermato la superiorità nerazzurra.

Calhanoglu, con freddezza e precisione, ha trasformato un calcio di rigore, amplificando ulteriormente il vantaggio.

La gestione del match da parte dell’Inter è stata impeccabile, controllando gli spazi e sfruttando al meglio le ripartenze.

La rete conclusiva di Esposito, un giovane talento del vivaio interista, ha siglato un ulteriore segnale di profondità e ricambio nella squadra di Simone Inzaghi.

Al di là del punteggio, la vittoria sottolinea la maturità e la capacità di adattamento dell’Inter, un team in grado di interpretare la partita in diverse chiavi, sapendo reagire alle sfide iniziali e imporre il proprio ritmo.

L’Union, pur mostrando sprazzi di talento e un notevole spirito di battaglia, ha pagato l’inesperienza e la difficoltà di contrastare la solidità tattica e la potenza offensiva dell’Inter.

Questo successo rappresenta un passo importante nel percorso dell’Inter verso la qualificazione ai prossimi turni di Champions League.