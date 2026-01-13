Kossounou rientra: l’Atalanta ritrova un pilastro!

Il rientro di Odilon Kossounou al centro sportivo di Zingonia segna un momento significativo per l’Atalanta, infondendo nuova linfa in una squadra che ha dovuto affrontare un periodo di transizione.

Il difensore ivoriano, pilastro imprescindibile nel progetto tecnico di Raffaele Palladino, è atteso mercoledì mattina, rientrando ufficialmente a disposizione dopo aver onorato la maglia della Costa d’Avorio nella Coppa d’Africa.

L’esperienza continentale, pur concludendosi con l’amaro sapore dell’eliminazione ai quarti di finale contro l’Egitto, ha visto Kossounou protagonista assoluto.

La sua presenza costante nel modulo iniziale, sia durante le sfide del girone – che hanno visto la sua nazionale affrontare Mozambico, Camerun e Gabon – sia nel cruciale ottavo di finale contro il Burkina Faso, testimonia la fiducia riposta nel giocatore da parte del tecnico ivoriano.

L’eliminazione, sebbene deludente, non intacca il valore aggiunto che Kossounou rappresenta per l’Atalanta, un difensore moderno capace di coniugare forza fisica, agilità e un’ottima visione di gioco.

Il suo ritorno a disposizione assume un’importanza strategica in vista dell’anticipo della ventesima giornata di Serie A, in programma venerdì sera a Pisa.

L’assenza prolungata di Kossounou, dovuta agli impegni internazionali, ha inevitabilmente richiesto un adattamento tattico da parte di Palladino, mettendo a dura prova la solidità difensiva della squadra.

La sua riincorporazione nel gruppo, a prescindere dalla decisione dell’allenatore di schierarlo immediatamente dal primo minuto, garantisce una maggiore flessibilità e profondità a disposizione.

Questo ritorno non è solo un fatto calcistico, ma anche un segnale di continuità e resilienza.

Kossounou incarna l’anima dell’Atalanta, un mix di talento, determinazione e spirito di sacrificio.

Il suo rientro rappresenta un’iniezione di fiducia per la squadra, un elemento fondamentale per affrontare le sfide rimanenti del campionato e consolidare il progetto tecnico che mira a confermare l’Atalanta come realtà competitiva nel panorama calcistico italiano.

La sua leadership, maturata sul campo e amplificata dall’esperienza internazionale, potrà contribuire a galvanizzare il gruppo e a rafforzare l’identità nerazzurra.