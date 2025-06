La Coppa del Mondo Softball U-15: un futuro da costruire

L’Italia si appresta ad accogliere un evento di portata internazionale: la seconda edizione della Coppa del Mondo di Softball femminile Under 15, dal 27 giugno al 5 luglio. Un’occasione imperdibile per celebrare il talento emergente e promuovere l’eccellenza sportiva giovanile, con Caronno Pertusella (Varese) e Legnano (Milano) designate come fulcro delle competizioni.La manifestazione non rappresenta semplicemente una serie di incontri sportivi, bensì un investimento nel futuro, un palcoscenico per giovani atlete provenienti da dodici nazioni, tra cui le tradizionali potenze del softball come Stati Uniti, Giappone, Porto Rico e Messico, affiancate da formazioni in rapida ascesa come Cina Taipei e Canada, e naturalmente, la nazionale italiana. L’impegno di queste squadre si tradurrà in ben 50 partite intensamente combattute, coronate da una cerimonia inaugurale a Caronno Pertusella e dalla tanto attesa finale per l’oro a Legnano.La scelta della Lombardia come regione ospitante sottolinea il suo ruolo di avanguardia nello sviluppo dello sport giovanile. Come sottolinea il sottosegretario alla Presidenza, Federica Picchi, l’evento va ben oltre il puro risultato agonistico. Si configura come una vera e propria “festa dello sport”, un’esperienza formativa che promuove valori fondamentali come l’educazione, il rispetto delle regole, la resilienza e la passione condivisa. In un’epoca in cui la trasmissione di valori positivi ai giovani rappresenta una sfida cruciale, lo sport si erge a strumento privilegiato, offrendo un quadro strutturato di riferimento e orientamento.La Coppa del Mondo di Softball U-15 non è solo un’opportunità per far brillare le giovani atlete, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa disciplina sportiva, spesso relegata ai margini dell’attenzione mediatica. Promuovere il softball significa investire nella crescita di una generazione di giovani donne, incoraggiandole a perseguire i propri sogni, a superare i propri limiti e a sviluppare un senso di appartenenza e di orgoglio per la propria squadra e per il proprio paese. L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto a consolidare la presenza dello sport femminile nel panorama nazionale, contrastando stereotipi di genere e promuovendo l’uguaglianza di opportunità. La presenza di atlete provenienti da diversi paesi stimolerà lo scambio culturale e favorirà l’amicizia tra giovani provenienti da contesti differenti, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e pacifico.