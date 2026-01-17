La Fiamma Olimpica Illumina la Lombardia: Emozioni e Valori Condivisi

La Fiamma Olimpica, simbolo vibrante di speranza e valori condivisi, prosegue il suo solenne cammino attraverso il cuore della Lombardia.

La 41ª tappa, un percorso intessuto di storia e bellezza paesaggistica, ha preso il via da Cremona, per poi abbracciare Crema, le rive incantevoli di Sarnico e Paratico, il lago sereno di Iseo, culminando in una grande festa serale a Brescia, dove Piazza della Vittoria si preparerà ad accogliere una celebrazione epica a partire dalle 17:00.

La scelta dei tedofori, un atto di fiducia e riconoscimento, è stata curata con attenzione da Coca-Cola, Presenting Partner di questo straordinario Viaggio, affidando la fiaccola a figure che incarnano l’eccellenza, l’impegno sociale e l’ispirazione.

Tra le voci scelte per questo onore, spiccano Simone Pedersoli e Mattia Stanga, due personalità che, attraverso i loro percorsi unici, amplificano i principi fondanti dell’Olimpiade.

Simone Pedersoli, influencer italiano che vive con atrofia muscolare spinale, ha saputo trasformare la sua esperienza personale in un messaggio universale di resilienza e ottimismo.

La sua narrazione autentica, diffusa sui social media, abbatte le barriere della disabilità, promuovendo una visione inclusiva e stimolando una profonda riflessione sulla percezione della normalità.

Pedersoli non solo condivide la sua quotidianità con ironia e intelligenza, ma educa alla comprensione, insegnando che la forza risiede nella capacità di affrontare le sfide con coraggio e positività.

Parallelamente, Mattia Stanga ha conquistato un vasto pubblico grazie alla sua creatività e al suo talento comico, veicolati attraverso i canali TikTok e Instagram.

La sua autenticità, la sua comunicazione solare e il suo forte legame con le sue radici bresciane lo rendono un esempio concreto dei valori olimpici di inclusione, impegno e ispirazione.

Il suo umorismo, lontano dagli stereotipi, si fa portavoce di un messaggio positivo, capace di unire persone di ogni età e provenienza.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica non è semplicemente un trasferimento di una fiaccola, ma un’opportunità unica per connettere storie, territori e persone, trasformando l’attesa dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 in un’esperienza collettiva, partecipata e memorabile.

Come sottolinea Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, questo percorso vuole essere un momento di coinvolgimento attivo, un’occasione per avvicinare i valori olimpici al cuore delle città e delle comunità italiane.

La selezione dei tedofori è parte integrante di questo sforzo, un gesto di riconoscimento verso coloro che, con il loro esempio, contribuiscono a diffondere un messaggio di speranza e ispirazione, incarnando lo spirito olimpico ben oltre il campo sportivo.

È un viaggio che mira a celebrare l’Italia nella sua interezza, valorizzandone il patrimonio culturale, le eccellenze e soprattutto le persone che la rendono unica.