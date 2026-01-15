La Fiamma Olimpica Illumina Pavia: Un Viaggio tra Storia e Tradizione

Il corteo olimpico delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha illuminato oggi il cuore della provincia di Pavia, portando con sé un’onda di entusiasmo e suggestione.

Più che un semplice trasferimento di una fiamma, questo passaggio rappresenta un ponte che unisce la storia millenaria della regione, l’eredità sportiva nazionale e la promessa di un futuro di eccellenza e ispirazione.

L’itinerario ha preso avvio nella Lomellina, un paesaggio di risaie e tradizione agricola, toccando Vigevano, città di Corte e di eleganza, e Mortara, custode di un patrimonio artistico e culturale significativo.

La fiaccola, veicolo di speranza e valori olimpici, ha poi incontrato il contesto particolare della Certosa di Pavia, un luogo di spiritualità e bellezza architettonica, e si è fermata a Torre d’Isola, un borgo antico immerso nel verde, creando momenti di riflessione e comunione con il territorio.

L’arrivo a San Martino Siccomario ha segnato l’inizio del percorso che ha guidato la fiaccola nel cuore di Pavia, attraverso un itinerario studiato per valorizzare le principali arterie cittadine e i luoghi simbolo della sua identità.

Il passaggio per via dei Mille, via XXV Aprile, il ponte della Libertà, viale Libertà, piazza Minerva, viale Matteotti, piazza Castello, corso Cairoli, viale Gorizia, piazzale Porta Garibaldi, viale Resistenza, lungo Ticino Sforza, Ponte Coperto, Strada Nuova, piazza della Vittoria, via Menocchio, via XX Settembre e piazza Petrarca, ha offerto a cittadini e visitatori l’opportunità di assistere a un evento carico di significato storico e simbolico.

L’accensione del braciere in piazza Petrarca, ad opera del campione di pallavolo Lorenzo Bernardi, ha concluso la giornata con un momento di intensa emozione.

Il plauso del campione, che ha avuto modo di vivere l’esperienza olimpica come giocatore e assistente allenatore, testimonia l’impatto profondo che un evento di questa portata può avere sulle persone, andando oltre la mera celebrazione dello sport.

L’emozione provata, descritta come inedita, riflette la potenza di un rituale che trascende il tempo e lo spazio, unendo generazioni e culture diverse.

La prosecuzione del viaggio domani verso Voghera e Piacenza proietta lo spirito olimpico verso nuove tappe, estendendo il messaggio di pace, amicizia e sportività che caratterizza i Giochi Invernali.

Questo percorso non è solo un trasferimento geografico, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura e l’identità di un territorio, un’occasione per celebrare i valori che rendono uniche le Olimpiadi e per ispirare le future generazioni di atleti e cittadini.

Il corteo olimpico si rivela, dunque, un catalizzatore di orgoglio locale e un potente promemoria dei benefici che lo sport può apportare alla società, sia a livello individuale che collettivo.