Laura Pausini illumina l’apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano.

La voce inconfondibile di Laura Pausini, ambasciatrice globale della musica italiana, illuminerà la Cerimonia di Apertura dei XXIV Giochi Olimpici Invernali, in programma il 6 febbraio 2026 a Milano, nello storico Stadio San Siro.
L’annuncio, diffuso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, sottolinea come la straordinaria carriera della cantante, costellata di successi internazionali e riconoscimenti prestigiosi – tra cui un Grammy Award, cinque Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar – la renda figura emblematica per incarnare i valori fondamentali dell’evento, in particolare il concetto di “Armonia2”, fulcro ispiratore della celebrazione.
Oltre alla mera partecipazione, il ruolo di Laura Pausini nella Cerimonia di Apertura si configura come una profonda espressione dell’identità italiana, un omaggio alla sua ricca e complessa tradizione artistica e culturale.
Si tratta di un’opportunità per proiettare, attraverso la musica e la sua presenza carismatica, l’anima del nostro paese verso un pubblico globale, composto da atleti, delegazioni straniere e milioni di spettatori collegati in diretta.
La performance della Pausini non sarà un semplice intrattenimento, ma un momento catalizzatore di emozioni, un’esperienza condivisa capace di trascendere le barriere linguistiche e culturali.
Si preannuncia un’esibizione iconica, carica di significato e coinvolgimento emotivo, destinata a imprimersi nella memoria collettiva come simbolo dell’entusiasmo e della passione che animano l’Italia durante i Giochi Olimpici.
L’obiettivo è creare un’esperienza multisensoriale che unisca la potenza della sua voce a una coreografia visiva suggestiva, evocando immagini evocative del paesaggio alpino e della storia olimpica italiana.
L'evento non solo celebra lo sport, ma anche l'arte, la cultura e
