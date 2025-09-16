Lautaro out? Chivu frena: Inter, focus sul gioco e fiducia.

L’assenza di Lautaro Martinez nell’ultima sessione di allenamento dell’Inter solleva un interrogativo per la cruciale partita di Champions League contro l’Ajax.

Il tecnico Cristian Chivu, durante la conferenza stampa preliminare, ha mitigato la gravità della situazione, indicando che si tratterà di una valutazione attenta nelle prossime ore per determinare la disponibilità dell’attaccante argentino.

Al di là della specifica questione relativa a Lautaro, Chivu ha espresso un giudizio complessivo sulla squadra, sottolineando la sua intrinseca forza e la capacità di dimostrarla sul campo, come evidenziato dalla recente prestazione a Torino.

Pur riconoscendo che il risultato finale può essere soggetto a interpretazioni superficiali, l’allenatore ha insistito sulla necessità di analizzare la partita al di là del tabellone, concentrandosi sulla qualità del gioco espresso.

L’obiettivo primario, ha continuato Chivu, è consolidare i progressi compiuti e amplificare gli aspetti positivi che emergono nel gioco interista.

La squadra, attualmente impegnata a superare un periodo di risultati insoddisfacenti, necessita di un’iniezione di fiducia, un ‘morale’ che possa elevarne le prestazioni e proiettarla verso un percorso di crescita sostenibile.

È fondamentale, secondo Chivu, distinguere nettamente tra la mera questione dei risultati e la qualità della prestazione offerta in campo.

Un focus eccessivo sui numeri rischia di oscurare i reali margini di miglioramento e di alimentare un circolo vizioso di insicurezze e frustrazioni.

L’Inter, quindi, è chiamata a interpretare questa sfida contro l’Ajax non solo come un’opportunità per ottenere un risultato positivo, ma anche come un banco di prova per confermare la solidità del proprio progetto e per rafforzare il legame tra squadra, tifosi e obiettivi comuni.

La fiducia nel potenziale della rosa e la capacità di mantenere un atteggiamento positivo, anche di fronte alle avversità, rappresentano, in questo momento, le armi più potenti a disposizione dell’Inter per affrontare una competizione così prestigiosa come la Champions League.

La strada verso il successo è costellata di sfide, ma la consapevolezza di possedere le risorse necessarie per superarle rimane la chiave per tornare a sognare in grande.