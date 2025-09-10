Leao al dubbio: recupero cauto, la sua presenza non scontata.

La condizione di Rafael Leao rappresenta un elemento di incertezza cruciale in vista dell’impegno casalingo contro il Bologna, con il recupero dal riscontro patologico al polpaccio che procede con cautela e richiede attenta valutazione.

L’attaccante rossonero, pilastro imprescindibile del progetto tecnico di Stefano Pioli, sta affrontando le fasi avanzate del protocollo riabilitativo, ma la piena disponibilità, al momento, non è scontata.

L’infortunio, risalente al 17 agosto e maturato proprio durante la vivida conquista della Coppa Italia, ha lasciato un’ombra sulla sua continuità agonistica.

Paradossalmente, la sua prestazione, coronata da una rete, è stata interrotta prematuramente da un problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il campo.

L’assenza nelle successive sfide contro Cremonese e Lecce ha evidenziato la gravità iniziale della lesione e la necessità di un approccio conservativo.

Durante la recente pausa nazionale, Leao ha intensificato il lavoro a Milanello, sotto lo sguardo vigile dello staff medico e tecnico, mirato a ottimizzare i tempi di recupero.

Tuttavia, l’organizzazione dei tessuti connettivi richiede più tempo di quanto inizialmente previsto, e affrettare i tempi potrebbe compromettere la sua integrità fisica a lungo termine, esponendolo al rischio di recidive.

La decisione finale circa la sua partecipazione alla partita contro il Bologna, pertanto, non sarà dettata da considerazioni tattiche o di risultato, bensì da un’analisi approfondita dei parametri clinici e funzionali.

I prossimi giorni saranno determinanti per osservare l’evoluzione della situazione e valutare se il polpaccio risponda positivamente agli stimoli, permettendo all’azzurro di rientrare in campo senza accusare traumi secondari.

La prudenza, in questo frangente, è imperativa: preservare un talento di questa portata è un investimento nel futuro del Milan.

La presenza di Leao, sebbene auspicabile, non può prevalere sulla salvaguardia della sua salute.