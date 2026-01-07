Leão e Nkunku: condizioni al vaglio, sfida cruciale per i rossoneri.

L’imperativo per Rafael Leão è chiaro: l’efficacia realizzativa rappresenta il metro di valutazione primario.

Nonostante un’indisponibilità parziale dovuta a problematiche muscolari, che hanno condizionato la prima parte di stagione, tra polpaccio e adduttore, l’attaccante rossonero ha dimostrato, pur con difficoltà, la sua capacità di trovare la rete, come evidenziato durante la partita contro il Cagliari.

Il percorso di crescita è tuttora in atto, e si prospetta fondamentale per il prosieguo del campionato.

Simile è la situazione di Christopher Nkunku, il cui recupero procede con cautela: la contusione alla caviglia, purtroppo, persiste e preclude la sua partecipazione all’impegno contro il Genoa.

L’auspicio è poter contare su di lui per la successiva partita di Firenze.

La sfida di domani a San Siro, tuttavia, si preannuncia come un’opportunità significativa: la contemporanea presenza in campo di Leão e Pulisic rappresenta un evento raro, frutto di un calendario segnato dagli infortuni.

L’occasione per osservare l’affiatamento di questo tandem è quindi particolarmente preziosa.

Allegri sottolinea come, se le condizioni fisiche lo permetteranno dopo le verifiche odierne e di domani mattina, i due giocatori dovrebbero essere impiegati come titolari.

È fondamentale però riconoscere che entrambi non hanno ancora raggiunto il picco della forma.

Pulisic, in particolare, lamenta occasionali fastidi al flessore, mentre Leão continua a gestire la fragilità dell’adduttore.

Per quanto riguarda l’apporto di Fullkrug, l’attaccante tedesco sta costantemente migliorando la sua condizione fisica e si è prontamente reso disponibile per la squadra.

La sua integrazione nel gruppo è stata accolta con grande soddisfazione da Allegri, che spera possa contribuire con gol concreti.

L’obiettivo primario resta, dunque, la produzione offensiva, elemento imprescindibile per aspirare a risultati di vertice.