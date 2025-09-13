Leao out, Milan in emergenza: il recupero è incerto.

La situazione relativa agli infortuni nel Milan si presenta con sfumature contrastanti in vista delle prossime sfide cruciali.

Particolare attenzione è focalizzata sull’infortunio di Rafael Leao, il cui recupero si preannuncia incerto.

L’infortunio, localizzato nel soleo – una regione muscolare particolarmente sensibile e soggetta a problematiche complesse – ha portato a una condizione definita come elongazione, termine che, pur con lievi differenze terminologiche, descrive essenzialmente una lesione da stiramento muscolare.

L’assenza di Leao, un elemento imprescindibile nel disegno tattico di Massimiliano Allegri, rappresenta un indiscutibile svantaggio, rendendo meno probabile la sua partecipazione all’impegno di Udine.

L’ipotesi più plausibile lo vede assente anche nel confronto con il Napoli, un’ulteriore conferma della gravità della lesione e della necessità di un periodo di recupero prolungato e attentamente monitorato.

Allegri, nella conferenza stampa antecedente alla partita contro il Bologna, ha espresso un quadro complessivo più rassicurante per il resto del gruppo.

A differenza di Leao, Estupinan si è completamente ristabilito dopo un periodo di affaticamento dovuto al jet lag, un elemento che aveva inizialmente sollevato dubbi sulla sua piena disponibilità fisica.

Pulisic, similmente, ha superato i disagi alla mano, dimostrando di essere in piena forma e pronto a rientrare in campo.

“Abbiamo solo due giocatori indisponibili per infortunio: Leao e Jashari,” ha aggiunto l’allenatore, sottolineando l’importanza di una gestione oculata dei tempi di recupero per quest’ultimo.

L’attenzione si concentra ora sulla riabilitazione di Jashari, seguendo un piano personalizzato volto a ottimizzare il suo ritorno in campo, senza rischiare ulteriori complicazioni.

La sua assenza, pur non essendo immediatamente critica come quella di Leao, richiede una gestione attenta e un approccio conservativo.

La profondità di rosa del Milan sarà messa alla prova, richiedendo agli altri giocatori di elevare il loro livello di rendimento e di compensare le assenze.

Allegri dovrà quindi elaborare soluzioni tattiche alternative, sfruttando al meglio le qualità dei giocatori a disposizione per affrontare un calendario di impegni denso e impegnativo, in cui ogni partita rappresenta un’opportunità cruciale per la conquista di obiettivi importanti.

L’infortunio di Leao, tuttavia, rimane un nodo cruciale da sciogliere, un’incognita che aleggia sul futuro immediato del Milan.