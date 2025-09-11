Lecce, scelte e rientro di Camarda: Baroni pensa all’Atalanta

Il Lecce, scosso temporaneamente dagli obblighi calcistici internazionali, riprende il suo percorso di preparazione atletica nel cuore del suo nuovo centro sportivo, una struttura all’avanguardia inaugurata di recente e simbolo dell’ambizione del club.

La sfida imminente contro l’Atalanta pone il tecnico Marco Baroni di fronte a scelte tattiche cruciali, in particolare riguardo al ruolo di guida dell’attacco salentino.

L’emergenza offensiva vede il ritorno in condizione ottimale di Loris Camarda, il giovane talento che aveva subito un trauma cranico nel match contro il Milan.

Dopo un percorso di recupero graduale, gestito con cura e attenzione medica, il centravanti si candida per una maglia da titolare, in un duello diretto con l’attaccante serbo, Luka Stulac.

Quest’ultimo, rientrato dagli impegni con la sua nazionale senza aver disputato particolari minuti in campo – relegato a un ruolo di riserva – appare particolarmente fresco e pronto a scendere in campo fin dal primo minuto, offrendo al tecnico una soluzione intrigante per dare imprevedibilità al reparto.

Parallelamente, la situazione del centrocampista Michele Sala presenta un quadro differente.

Le sue possibilità di vedere il campo con la maglia giallorossa sembrano ridursi progressivamente, sebbene l’esordio, seppur a ritardo, non possa essere escluso a priori.

La profondità del roster a centrocampo, unita alla necessità di valutare attentamente il suo stato di forma dopo un periodo di inattività, lo collocano in una posizione defilata, in attesa di un’opportunità che possa rivelarsi decisiva per la sua integrazione nel progetto tecnico.

La ripresa degli allenamenti si preannuncia quindi intensa e ricca di valutazioni, con Baroni chiamato a bilanciare la necessità di sperimentare nuove soluzioni con l’urgenza di ottenere risultati concreti in un campionato sempre più competitivo.

L’attenzione è rivolta al dinamismo di Camarda e alla freschezza di Stulac, due elementi chiave per sbloccare il potenziale offensivo del Lecce e affrontare al meglio la complessa sfida orobica.