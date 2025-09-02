martedì 2 Settembre 2025
23 C
Milano
Milano Sport

Lega Serie A: Ritorno alle Origini per un Nuovo Capitolo

tagdiv
tagdiv

La denominazione si rinnova, segnando una svolta strategica per l’organizzazione che gestisce il campionato di calcio italiano.
L’era della “Lega Nazionale Professionisti Serie A” si conclude, cedendo il passo a un ritorno alle radici, un riallineamento con l’identità globale che il calcio italiano vanta.
Da oggi, l’ente si chiamerà semplicemente “Lega Calcio Serie A”, un nome più conciso, immediatamente riconoscibile e portatore di un significato più profondo.
Questa decisione, comunicata ufficialmente dal presidente Ezio Simonelli al termine dell’assemblea dei club tenutasi a Milano, non è una mera questione di marketing, bensì il frutto di una riflessione più ampia sul ruolo e l’immagine del campionato nel panorama calcistico internazionale.

La complessità e la lunghezza del nome precedente, percepita come un ostacolo alla comunicazione e alla riconoscibilità, ha spinto l’organizzazione a semplificare la propria identità.

Il cambiamento riflette una volontà di focalizzare l’attenzione sul prodotto sportivo, il calcio stesso.

Mentre a livello globale la Serie A è universalmente associata al calcio italiano, la denominazione precedente rischiava di oscurare questa connessione diretta, soffocando l’immediatezza del brand.
Ritornare a “Lega Calcio Serie A” è un atto di chiarezza, un invito a concentrarsi sull’eccellenza del gioco espresso in campo, sulla passione dei tifosi e sul valore storico e culturale del campionato.
Oltre alla praticità e alla riconoscibilità, il cambio di nome simboleggia una nuova fase per la Lega, caratterizzata da una maggiore attenzione alla semplificazione dei processi interni, alla comunicazione efficace e alla valorizzazione dell’immagine del calcio italiano nel mondo.

Si tratta di un’operazione volta a rafforzare il posizionamento del campionato come uno dei più prestigiosi e competitivi a livello globale, capace di attrarre talenti, investimenti e appassionati.
L’obiettivo è proiettare il calcio italiano verso il futuro, mantenendo salde le proprie radici e la propria identità distintiva.

Il ritorno al nome originale non è un passo indietro, ma un salto in avanti, un nuovo capitolo scritto con la passione e l’ambizione che da sempre contraddistinguono il calcio italiano.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved