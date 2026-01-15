Lilly e le Olimpiadi: Scienza, Sport e Resilienza a Milano Cortina 2026

Lilly, leader globale nella ricerca farmaceutica, si fa promotrice di un’ambiziosa sinergia tra sport e scienza nell’ambito delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’azienda non si limita a un mero supporto finanziario, ma concepisce una vera e propria piattaforma di dialogo e sensibilizzazione, declinata in un programma articolato di iniziative che trascendono i confini degli impianti sportivi e si estendono nel tessuto urbano, mirando a creare un impatto culturale duraturo.

Il fulcro di questa partnership è l’esplorazione del potenziale trasformativo che emerge quando la resilienza umana, alimentata dalla ricerca scientifica, si confronta con le sfide fisiche e psicologiche.

L’iniziativa, che prenderà il via il 6 febbraio, giorno dell’inaugurazione dei Giochi, si svilupperà lungo il percorso che unisce Milano a Cortina, creando un filo conduttore di ispirazione e consapevolezza.

- PUBBLICITA -

“Milano Cortina 2026 è un’opportunità straordinaria per celebrare la capacità di superare i propri limiti, unita alla forza propulsiva della scienza, della determinazione e della resilienza”, sottolinea Elias Khalil, presidente e general manager Italy Hub di Lilly.

Questo concetto va ben oltre la mera performance atletica; si tratta di evidenziare come la ricerca biomedica possa offrire strumenti e conoscenze per migliorare la qualità della vita, affrontando problematiche complesse come l’obesità e le sue conseguenze sulla salute fisica e mentale.

L’iniziativa “The Impossibile Gym”, rinnovata per l’edizione invernale, rappresenta un elemento chiave di questa strategia di sensibilizzazione.

Più che una semplice installazione, si configura come un laboratorio esperienziale che invita il pubblico a riflettere sulle sfide quotidiane che affrontano le persone che convivono con l’obesità, promuovendo un approccio empatico e basato sulla conoscenza.

La partnership con la Fondazione Milano Cortina 2026, come dichiara Nevio Devidé, Chief Revenue Officer, rafforza l’anima olimpica, valorizzando la cultura della salute e della prevenzione, un elemento imprescindibile per il benessere della comunità.

L’impegno di Lilly si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità sociale d’impresa, volto a promuovere stili di vita sani e a combattere le disuguaglianze nell’accesso alle cure.

La presentazione del progetto, alla quale hanno partecipato figure istituzionali di rilievo come il Console Generale USA a Milano, esponenti del mondo sportivo e autorità locali, testimonia l’importanza strategica di questa collaborazione.

L’iniziativa non solo arricchisce l’esperienza olimpica, ma contribuisce a costruire un futuro più sano e inclusivo per tutti.