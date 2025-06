Lombardia a tutta velocità: i Campionati Italiani di ciclismo a Darfo

La Lombardia, terra di asfalto e passione, conferma il suo ruolo centrale nel panorama ciclistico nazionale e internazionale. L’annuncio dei Campionati Italiani di Ciclismo Donne Elite e U23 e Uomini U23, in programma a Darfo Boario Terme, non è solo una celebrazione dello sport, ma un segnale tangibile dell’impegno regionale a sostenere e promuovere un patrimonio culturale e un’eccellenza sportiva che definiscono l’identità lombarda.Il ciclismo, da sempre radicato nel tessuto sociale lombardo, trascende la dimensione competitiva, incarnando valori fondamentali come la tenacia, la disciplina, il rispetto dell’ambiente e la capacità di superare i propri limiti. Il sostegno di Regione Lombardia a manifestazioni di questo calibro, come sottolineato dal Governatore Attilio Fontana, rappresenta un investimento strategico per il territorio, capace di generare ricadute positive in termini di promozione turistica, sviluppo economico e rafforzamento del senso di comunità.L’evento a Darfo Boario Terme si configura come un’occasione unica per risaltare il talento e la dedizione dei giovani ciclisti italiani, veri protagonisti di un futuro sportivo promettente. La scelta di questa località bresciana, con la sua consolidata tradizione sportiva e l’esperienza nell’organizzazione di eventi di alto livello, evidenzia l’importanza di una distribuzione capillare delle opportunità sportive in tutta la regione, valorizzando anche i territori montani e le aree interne.La passione per il ciclismo, come evidenziato dal presidente del Consiglio Regionale, Federico Romani, è palpabile e coinvolge un vasto pubblico, come dimostra l’entusiasmo suscitato dalla recente tappa del Giro d’Italia. La presenza del Consiglio Regionale a Darfo Boario Terme testimonia l’impegno condiviso per sostenere l’eccellenza sportiva lombarda e promuovere un modello di sviluppo sostenibile, che integri sport, turismo e valorizzazione del territorio.La conferenza stampa, arricchita dalla partecipazione di figure di spicco del mondo dello sport, dell’amministrazione e del ciclismo professionistico – tra cui il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, l’ex campione Giuseppe Saronni e il presidente del CONI Lombardia, Marco Riva – sottolinea la rilevanza dell’evento e l’importanza della collaborazione tra istituzioni, federazioni e stakeholder per il successo delle iniziative sportive. L’evento rappresenta un motore di sviluppo locale, un’opportunità per creare sinergie e rafforzare il legame tra sport e territorio, generando benefici economici e sociali per l’intera comunità lombarda.