Lyòn Tempo trionfa a Milano: direzione Los Angeles!

Sabato 14 giugno, Piazza Città di Lombardia è stata teatro di un’esplosione di creatività e movimento, ospitando l’attesissima National Final 2025 del Red Bull Dance Your Style, un format globale che celebra l’autenticità e l’improvvisazione nella danza urbana. Lungi dall’essere una semplice competizione, l’evento si è configurato come un vero e proprio crogiolo di culture, un punto d’incontro tra generazioni e stili diversi, alimentato da un’energia palpabile e da un coinvolgimento emotivo profondo.Ad emergere come trionfatore, conquistando il cuore del pubblico milanese, è stato Leonardo Marmolejos, in arte Lyòn Tempo, un giovane interprete di soli diciannove anni. La sua vittoria non è stata frutto del caso, ma il risultato di un percorso fatto di dedizione, originalità e una presenza scenica carismatica che ha saputo catturare l’attenzione di tutti. La battaglia finale contro Davide Mileto, conosciuto come Liro, si è rivelata un duello di altissimo livello, un confronto dove la capacità di interpretare la musica in chiave personale, attraverso la tecnica del waacking, ha fatto la differenza. L’adrenalina della competizione si è mescolata all’emozione di un sogno che si realizza, proiettando Lyòn Tempo verso Los Angeles, dove il 11 ottobre lo attende la prestigiosa World Final, un palcoscenico globale dove potrà confrontarsi con i migliori street dancer del pianeta.”È incredibile, non ci credo ancora,” ha dichiarato un Lyòn visibilmente commosso al termine della sua performance. “C’è stato un momento in cui ho pensato di non farcela, il ritmo era incalzante, ma ho combattuto fino alla fine. Il sostegno del pubblico è stato fondamentale, senza la loro energia non sarei riuscito ad arrivare in fondo. Oggi avrei voluto essere a Roma, ma questa vittoria è il mio personale orgoglio e sono incredibilmente grato di poter rappresentare l’Italia a Los Angeles.”L’evento non si è limitato alla sola competizione. Il pomeriggio si è aperto con un coinvolgente workshop tenuto da Banana (Valentina Vernia), che ha introdotto i principi dell’Afro Beat, trasmettendo la sua passione e il suo entusiasmo a tutti i presenti. L’Open Qualifier, animato dal ritmo incalzante di DJ Turbojazz e dalla guida esperta di Teddy, ha poi selezionato i talenti che si sono uniti ai già qualificati per formare i sedici finalisti.La finale, che ha preso il via alle 19:30 sotto i riflettori, è stata condotta da WAD e Chiaretta, con il supporto del DJ set di AKE, capace di creare un’atmosfera elettrica grazie a una selezione musicale eclettica e imprevedibile, che ha spaziato dall’hip hop alla house, dai classici intramontabili alle nuove tendenze pop.La formula del Red Bull Dance Your Style è profondamente innovativa: nessuna prova predefinita, solo improvvisazione pura, autenticità al 100%. Sedici ballerini, provenienti da ogni angolo d’Italia, si sono sfidati in una location iconica, affrontando tracce musicali completamente a sorpresa, scelte al momento da DJ AKE. Il pubblico, in un atto di partecipazione attiva e democratica, ha dettato legge: alzando le carte rosse e blu ha deciso il destino di ogni contendente, trasformando ogni battle in un momento unico di condivisione emotiva e collettiva.L’energia sprigionata da Piazza Città di Lombardia ha trasformato l’evento in una vera e propria festa urbana, un’esplosione di inclusività e passione che ha unito generazioni e stili diversi, superando barriere e creando un linguaggio comune: quello universale della danza. M2O Radio, media partner ufficiale, ha amplificato l’eco di questa giornata memorabile, documentando con contenuti esclusivi la fusione di talento, cultura e intrattenimento. L’evento ha dimostrato come la danza, al di là delle tecniche e delle discipline, possa diventare un potente strumento di connessione umana e di celebrazione della diversità.