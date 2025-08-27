Massimo Moratti, ex presidente Inter, ricoverato: le condizioni

La notizia che scuote il panorama sportivo lombardo e riaccende l’attenzione su una figura iconica del calcio italiano: Massimo Moratti, l’indimenticato presidente dell’Inter, è stato ricoverato presso l’ospedale Humanitas di Rozzano.

Le indiscrezioni, filtrate da fonti vicine all’ambiente nerazzurro, confermano un ricovero dovuto a una polmonite, un’aggravazione di una condizione di salute che, da tempo, affligge l’ottantenne dirigente.

Moratti, nato a Milano nel maggio del 1943, ha segnato un’epoca nel calcio italiano, conducendo l’Inter a un periodo di straordinari successi, caratterizzati da un approccio improntato alla competizione e all’ambizione, ma anche da un forte legame con la comunità e dai suoi tesserati.

La sua presidenza, durata dal 1995 al 2013, è ricordata per l’acquisizione di talenti di fama mondiale, la costruzione di una squadra capace di dominare in Italia e competere ad alti livelli in Europa, culminata con la storica conquista della Champions League nel 2010.

Sebbene non si tratti di una condizione immediatamente pericolosa per la vita, la polmonite, in un paziente di questa età e con preesistenti patologie, richiede un intervento medico accurato e un monitoraggio costante.

La necessità di intubazione, sebbene precauzionale, sottolinea la delicatezza del momento e l’importanza di un supporto respiratorio per agevolare il recupero.

La notizia del ricovero ha generato un’ondata di messaggi di affetto e auguri da parte del mondo del calcio, dei tifosi interisti e della società civile, testimoniando la profonda stima e l’ammirazione che Massimo Moratti ha saputo conquistare nel corso della sua carriera.

Oltre al successo sportivo, Moratti ha sempre dimostrato un forte senso umano e una dedizione al bene comune, lasciando un’impronta indelebile nel tessuto sociale milanese e nel cuore dei suoi numerosi sostenitori.

Il suo carisma e la sua visione hanno contribuito a definire un’era del calcio italiano, rendendolo una figura emblematica per generazioni di appassionati.

Si spera in una pronta guarigione per l’ex presidente, figura imprescindibile nella storia dell’Inter e del calcio italiano.