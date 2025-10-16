McFIT e Kappa: Fitness e Stile si Uniscono a Milano

Unione di Energie: McFIT e Kappa Celebrano una Partnership che Ridefinisce il Fitness e lo StileMilano è stata la cornice di un evento dinamico e suggestivo, che ha ufficializzato l’ambiziosa collaborazione tra McFIT, leader indiscusso nel panorama europeo del fitness, e Kappa, icona indiscussa del design sportivo italiano.

La serata, orchestrata nel cuore pulsante della città, presso il centro McFIT di Viale Fulvio Testi, ha trascendentato la semplice presentazione di un accordo commerciale, configurandosi come una vera e propria celebrazione di valori condivisi e una visione comune del futuro del benessere.

L’atmosfera vibrante è stata inaugurata da un esclusivo group workout, un’esperienza immersiva che ha visto influencer di spicco provenienti dai mondi del fitness, dello sport, della moda e del lifestyle, mettersi alla prova con un allenamento guidato dai trainer McFIT, indossando in anteprima le nuove divise firmate Kappa.

Un’occasione per sperimentare la fusione tra performance tecnica e design distintivo, elementi che da sempre caratterizzano entrambe le realtà.

L’evento si è poi evoluto in un raffinato aperitivo panoramico, offerto dagli uffici RSG Group Italia, la holding che supervisiona McFIT, Gold’s Gym e John Reed Fitness, offrendo una vista mozzafiato sulla città.

Un DJ set energico e un photo booth interattivo hanno arricchito ulteriormente la serata, favorendo un’atmosfera di networking informale e di condivisione.

La partnership non si limita alla fornitura di divise per i trainer.

Rappresenta una strategia sinergica volta a potenziare la connessione tra le rispettive community, offrendo vantaggi concreti sia per i professionisti del fitness McFIT, che ora incarnano lo stile Kappa, sia per l’ampia base di abbonati, che potranno accedere a offerte esclusive sui prodotti del brand.

L’iniziativa mira a creare un ecosistema integrato, in cui l’eccellenza tecnica del fitness si coniuga con l’estetica ricercata e l’heritage sportivo di Kappa.

“Questa collaborazione segna un punto di svolta,” ha affermato Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia.

“McFIT è diventato un punto di riferimento per milioni di persone che aspirano a uno stile di vita attivo e consapevole.

Kappa, con la sua storia di innovazione e il suo DNA autenticamente italiano, incarna perfettamente i valori di energia, passione e stile che ci contraddistinguono.

Siamo certi che questa unione sarà accolta con entusiasmo da tutti i nostri abbonati e rafforzerà ulteriormente la nostra leadership nel settore.

”La serata ha riunito oltre cento ospiti, tra stampa, influencer e partner strategici, e ha generato una significativa copertura social su LinkedIn, Instagram, TikTok e Facebook, testimoniando la convergenza sempre più stretta tra il mondo del fitness e la cultura lifestyle.

La partnership McFIT-Kappa non è semplicemente un accordo commerciale, ma un’affermazione di intenti, un impegno a ridefinire i confini del fitness moderno, fondendo performance, stile e un profondo senso di community.