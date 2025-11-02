Milan batte Roma 1-0: Leao e Maignan salvano i rossoneri

Al termine di una contesa palpitante, il Milan conquista l’agognato successo per 1-0 contro la Roma di Giampiero Gasperini, in un San Siro gremito e vibrante.

La vittoria proietta i rossoneri al secondo posto in classifica, a pari merito con l’Inter, a un punto di distanza dal Napoli, leader indiscusso del campionato.

Il primo quarto d’ora di gioco rivela una Roma aggressiva, capace di imporre il proprio ritmo e di creare scompiglio nella retroguardia milanista.

La squadra capitolina, guidata da un Gasperini tatticamente acuto, esercita un pressing asfissiante, recuperando palla con insistenza e lanciando attacchi pericolosi.

Il Milan, inizialmente impacciato e incapace di reagire, fatica a trovare spazi e a costruire azioni da gol, appare schiacciato dall’intensità del gioco avversario.

Massimo Allegri, percependo le difficoltà della sua squadra, tenta un riaggiustamento tattico, ma è l’irruenza e la classe di Rafael Leao a ridare slancio alla squadra, capace di innescare ripartenze improvvise e di alzare il baricentro.

È proprio in una di queste accelerazioni fulminee che Pavlovic, con un’azione solitaria, trova il varco e deposita il pallone alle spalle del portiere, regalando il vantaggio al Milan al 39° minuto.

La rete subita sconvolge la Roma, che crolla psicologicamente.

Nella ripresa, il Milan prende il controllo del gioco, stringendo gli avversari nella propria metà campo e cercando di gestire il risultato.

Nonostante la maggiore iniziativa dei padroni di casa, le occasioni da gol si fanno attendere.

La partita si incanala verso un epilogo apparentemente scontato, quando al 37° minuto scocca il fulmine: un fallo di Fofana viene interpretato dall’arbitro come tocco di mano, decretando un calcio di rigore a favore della Roma.

Paulo Dybala, infallibile dagli undici metri con un curriculum impressionante, si presenta sul dischetto ma il suo tiro, potente, viene miracolosamente respinto da Mike Maignan, il portiere rossonero, che si conferma protagonista assoluto.

L’argentino, nel tentativo di recuperare la palla, riporta anche un infortunio che lo costringe ad abbandonare il campo.

Il triplice fischio finale sancisce la vittoria milanista, ma lascia l’amaro in bocca ai tifosi giallorossi, che avevano intravisto la possibilità di un pareggio.

La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, conferma il Milan come una delle squadre più in forma del campionato e mette in evidenza le difficoltà della Roma, che pur mostrando lampi di grande gioco, fatica a trovare costanza di risultati.