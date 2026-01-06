Milan-Genoa: Nkunku e Loftus-Cheek in dubbio, scelte tattiche in bilico.

L’anticipata sfida di giovedì contro il Genoa pone il Milan di fronte a un quadro di incertezze tattiche e fisiche, alimentato da due elementi chiave che destano preoccupazione nello staff tecnico.

Sia Nkunku che Loftus-Cheek, due pedine potenzialmente decisive nello scacchiere di Fabbian, hanno affrontato una seduta di allenamento differenziata, sollevando seri interrogativi sulla loro effettiva disponibilità per l’impegno casalingo a San Siro.

Il caso di Nkunku, in particolare, rappresenta un freno alla continuità.

L’attaccante francese, reduce da un infortunio alla caviglia contratto durante il match contro il Verona del 28 dicembre, continua a gestire con cautela il recupero, e la sua presenza in campo appare al momento compromessa.

La natura specifica dell’infortunio, e la sua evoluzione nei prossimi giorni, saranno determinanti per valutare la sua partecipazione.

Anche Loftus-Cheek, seppur con problematiche apparentemente meno acute rispetto a quelle di Nkunku, necessita di un monitoraggio attento.

La sua assenza, o una sua presenza non ottimale, potrebbe impattare significativamente sulla capacità del Milan di dettare i ritmi di gioco e di imporre la propria fisicità a centrocampo.

Al di là delle preoccupazioni legate agli infortunati, la situazione interna al Milan suggerisce una potenziale rimodulazione della formazione titolare rispetto all’ultima contestazione contro il Cagliari.

La prospettiva di rivedere in campo Gabbia, Pavlovic e Pulisic – tutti e tre pronti a contendersi un posto da titolari – indica una possibile inversione di tendenza rispetto alle scelte precedenti.

La loro ripresa, frutto di un lavoro costante e mirato, testimonia la profondità e la resilienza del gruppo, e suggerisce la volontà di Fabbian di recuperare gli equilibri e la solidità che hanno caratterizzato le prime fasi della stagione.

La presenza di questi elementi chiave potrebbe infondere maggiore dinamismo e aggressività alla squadra, contribuendo a garantire una prestazione di alto livello contro un Genoa certamente determinato a rendere la partita estremamente complessa.

L’equilibrio, quindi, sarà cruciale: bilanciare la necessità di recuperare gli infortunati con la volontà di schierare una formazione competitiva e in grado di esprimere al meglio le potenzialità del gioco rossonero.