Milan-Genoa: Pareggio amaro al Meazza, Leão salva il punto

Al Meazza si conclude con un pareggio per 1-1 una partita carica di significato, tra un Milan in cerca di continuità e un Genoa galvanizzato dalla ritrovata fiducia sotto la guida di Alberto De Rossi.

Il risultato, sebbene non decisivo per le sorti del campionato, lascia l’amaro in bocca ai rossoneri e un pizzico di soddisfazione ai liguri, che hanno dimostrato di poter competere ad armi pari con una delle squadre più blasonate del calcio italiano.

La rete che ha sbloccato il match, al 28′ minuto, porta la firma di Gianluca Colombo, attaccante cresciuto nel vivaio milanista e tornato a San Siro con la maglia del Genoa, segnando un gol che ha acceso la gioia dei tifosi rossoblu e messo in difficoltà la difesa di casa.

L’azione, orchestrata con precisione nel cuore del centrocampo, ha evidenziato le debolezze difensive del Milan, incapace di arginare la progressione degli attaccanti avversari.

La ripresa si è rivelata un assedio milanista, con i padroni di casa che hanno dominato il possesso palla e generato numerose occasioni da gol.

Tuttavia, la resistenza della retroguardia genoana, guidata da una solida organizzazione tattica e da interventi provvidenziali, ha impedito la rottura del pareggio.

L’inserimento di forze fresche da parte di De Rossi, volto a preservare l’equilibrio e a contrastare l’intensità del gioco milanista, si è rivelato azzeccato.

Quando ormai il match sembrava destinato a concludersi con la vittoria del Genoa, una scintilla di genio di Rafael Leão, al 92’ minuto, ha infiammato il Meazza, regalando il pareggio con una rete di pregevole fattura.

L’attaccante portoghese, entrato in serata magica, ha trascinato il Milan verso la salvezza del punto, alleviando in parte la frustrazione dei tifosi.

Il recupero finale è stato infiammato da un episodio controverso: un fallo in area a favore del Genoa, sanzionato dal direttore di gara dopo un lungo e travagliato consulto con la VAR.

L’attesa, durata tre interminabili minuti, ha esasperato gli animi e alimentato le proteste di entrambe le squadre.

Sul dischetto, il centrocampista rumeno Alex Stanciu ha mancato il bersaglio, spedendo il pallone alto sopra la traversa, negando così al Genoa l’opportunità di conquistare una vittoria preziosa.

Il Milan, con questo pareggio, accumula 39 punti in classifica, mantenendo il suo posizionamento ma vedendo accorciarsi il distacco dall’Inter, che guida la classifica con 42 punti.

Il Genoa, con 16 punti, si allontana leggermente dalla zona retrocessione, guadagnando un cuscino di sicurezza di tre punti sul Verona, attualmente terzultimo in classifica.

Il pareggio, complessivamente, sottolinea la crescente competitività del calcio italiano, dove anche le squadre meno blasonate sono in grado di impensierire le big.