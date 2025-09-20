Milan travolgente: Pulisic e Fofana stendono l’Udinese 3-0

Il Milan si impone con una prestazione convincente sul campo dell’Udinese, conquistando la terza vittoria consecutiva con un netto 3-0.

La prova dei rossoneri, guidati da una scintillante ispirazione di Pulisic, autore di una doppietta, e dal fondamentale contributo di Fofana, ha spezzato l’imbattibilità bianconera, segnando una tappa importante nel percorso della squadra di Pioli.

La partita, inizialmente caratterizzata da una fase di studio reciproco che ha dominato i primi venti minuti, ha visto le due squadre misurarsi in una lotta di posizionamento e ricerca di spazi.

L’Udinese, galvanizzata dal supporto del suo pubblico e consapevole della propria solidità difensiva, ha tentato di imporre il proprio gioco, ma il Milan, con una manovra compatta e una chiara strategia, ha saputo arginare ogni iniziativa avversaria.

La svolta, al 39° minuto, è arrivata grazie a una giocata di classe di Pulisic, abile a trovare lo spazio e a concludere con precisione, infilando la palla alle spalle del portiere udinese.

Il gol ha sbloccato il match e ha dato fiducia al Milan, che ha progressivamente preso il controllo del gioco.

La ripresa si è aperta con un guizzo immediato dei rossoneri: Fofana, con una conclusione potente e precisa, ha raddoppiato il vantaggio, mettendo al sicuro il risultato.

La doppietta di Pulisic, pochi minuti dopo, ha siglato il definitivo 3-0, consacrando la sua serata e consacrando il Milan come una delle squadre più in forma del campionato.

La sconfitta rappresenta una battuta d’arresto significativa per l’Udinese, che interrompe una serie positiva di risultati e vede compromesso il proprio cammino verso le posizioni di vertice.

Il Milan, al contrario, grazie a questa vittoria, consolida il proprio posizionamento in classifica, scalando posizioni e alimentando le ambizioni europee.

La prestazione dei rossoneri, frutto di una combinazione di talento individuale, coesione di squadra e scelte tattiche azzeccate, testimonia una crescita costante e una ritrovata fiducia, elementi cruciali per affrontare le prossime sfide con determinazione e ambizione.

La serata di Pulisic, in particolare, rappresenta un segnale forte dell’impatto che l’americano sta avendo nel gioco del Milan, incarnando dinamismo, tecnica e capacità decisiva.