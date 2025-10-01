Milano: Coca-Cola porta le Olimpiadi in piazza con una seggiovia

Un’iconica seggiovia, posizionata nel cuore pulsante di piazza Gae Aulenti, si erge a presagio di un viaggio emozionale, preludio all’esperienza unica che le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 promettono di regalare.

Coca-Cola, partner ufficiale dell’evento, inaugura un’iniziativa inedita, un’immersione esperienziale che si estende dal 5 al 12 ottobre, integrata nella campagna di vendita dei biglietti e volta a coinvolgere attivamente il pubblico milanese e non solo.

L’installazione, più che una semplice attrazione, rappresenta un ponte tangibile tra la città e le vette alpine, un invito a sognare e a prepararsi all’inverno che verrà.

Chiunque potrà salire a bordo della seggiovia, non per raggiungere un rifugio in quota, ma per essere trasportato, simbolicamente, nel mondo delle Olimpiadi, assaporando l’atmosfera di attesa e l’entusiasmo che accompagneranno l’evento.

L’attivazione si arricchisce di una componente competitiva: un concorso a premi che offre la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva.

In palio c’è un prestigioso pacchetto Hospitality Gold, un accesso privilegiato alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, un momento di spettacolo, arte e celebrazione che darà il via ai Giochi.

A questo si aggiungono due biglietti One Day, garantendo l’opportunità di vivere l’adrenalina delle competizioni, arricchite da un soggiorno di due notti in camera doppia, per immergersi completamente nell’atmosfera olimpica.

Parallelamente, Coca-Cola lancia un video emozionale, veicolato attraverso i canali Meta, un vero e proprio manifesto visivo dei Giochi.

L’obiettivo non è solo quello di promuovere il concorso, ma di trasportare lo spettatore nel cuore dei valori olimpici: passione, inclusione, eccellenza sportiva.

Il video, realizzato con cura e sensibilità, intende anticipare l’esplosione di gioia e l’ondata di energia positiva che trasformeranno Milano e Cortina d’Ampezzo durante l’evento, creando un’eredità duratura per l’Italia e per il mondo.

L’iniziativa vuole essere molto più di una semplice campagna pubblicitaria: un invito a condividere un sogno, a vivere insieme l’emozione dello sport e a celebrare lo spirito olimpico.