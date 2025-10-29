Milano-Cortina 2026: a 100 giorni, tra entusiasmo e responsabilità.

A cento giorni dall’inizio del conto alla rovescia per le Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano-Cortina, l’atmosfera è carica di un’elettrizzante commistione di entusiasmo e consapevole responsabilità.

Giovanni Malagò, Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026, con un’onestà intellettuale disarmante, sottolinea la natura fluida di un processo complesso, un mosaico di progressi concreti affiancati da aree che richiedono ancora un’attenzione meticolosa.

Non si tratta di un traguardo definitivo, ma di un checkpoint cruciale, un momento per valutare lo stato di avanzamento di un progetto faraonico che coinvolge un’intera nazione.

Dietro le quinte, team dedicati lavorano incessantemente, spinti dalla volontà di superare le aspettative e di offrire al mondo un evento memorabile.

L’esperienza, descritta da Malagò, è un delicato equilibrio tra l’adrenalina dell’attesa e il peso della responsabilità.

La passione per lo sport e la fierezza di ospitare un evento globale si fondono con l’impegno a garantire che ogni dettaglio, dalle infrastrutture alla logistica, sia impeccabile.

Il comitato organizzatore, in prossimità del pieno regime operativo, attende il completamento delle sedi, monitorando attentamente l’aderenza ai cronoprogrammi.

Alcune strutture sono già pronte, altre sono state rilasciate per consentire nuove fasi di sviluppo, mentre altre ancora necessitano di qualche settimana aggiuntiva per raggiungere la piena funzionalità.

La vigilanza costante non è una questione di controllo, ma di accompagnamento, di garanzia che il progetto si sviluppi nel rispetto dei tempi e delle risorse a disposizione.

Si tratta di un processo dinamico, in cui l’innovazione e l’adattamento sono elementi chiave per affrontare le sfide che inevitabilmente si presentano.

L’obiettivo non è semplicemente quello di consegnare degli impianti, ma di creare un’esperienza indimenticabile per atleti, spettatori e per l’Italia intera, un evento che lascerà un’eredità duratura in termini di sviluppo infrastrutturale, crescita economica e promozione dei valori olimpici.