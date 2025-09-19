Milano Cortina 2026: aprono due nuovi flagship store in città!

Per celebrare il crescente entusiasmo e l’avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Comitato Organizzatore estende la sua presenza retail nel cuore pulsante di Milano con l’inaugurazione di due nuovi flagship store, strategicamente posizionati in Largo Cairoli e Piazza San Babila.

L’iniziativa, nata dal successo del temporary shop di Cortina, mira a creare punti di contatto tangibili e coinvolgenti per il pubblico, offrendo un’esperienza immersiva nell’atmosfera dei Giochi.

Questi nuovi spazi non sono semplici negozi; rappresentano vetrine del brand Milano Cortina 2026, offrendo una selezione curata di merchandising ufficiale che spazia dall’iconografia simbolica – pins e spille commemorative – all’abbigliamento sportivo e lifestyle.

L’offerta comprenderà felpe, t-shirt, giacche tecniche, cappelli, borse funzionali, tazze celebrative, magneti e portachiavi, oltre a monete da collezione che immortalano questo momento storico.

Al centro dell’attenzione figurano Tina e Milo, le mascotte olimpiche, affiancati dai Flo, gli adorabili ermellini che incarnano lo spirito giocoso e inclusivo dei Giochi.

Questi personaggi, diventati rapidamente simboli di un’intera generazione, saranno presenti in diverse declinazioni di prodotti, pensati per tutti i gusti e le età.

Un elemento distintivo è la partnership esclusiva con Salomon, licenziatario ufficiale, che ha sviluppato una collezione speciale per celebrare Milano Cortina 2026.

Inizialmente con una capsule collection, l’offerta si arricchisce a partire da ottobre con un’intera gamma di official licensed products, un vero e proprio assortimento di abbigliamento performante e attrezzature per gli sport invernali, pensate sia per gli atleti che per gli appassionati.

Questa collaborazione sottolinea l’impegno del Comitato Organizzatore nel promuovere uno stile di vita attivo e consapevole.

L’espansione retail non si ferma qui: nei prossimi mesi, Milano sarà teatro dell’apertura di un imponente megastore in Piazza Duomo, destinato a diventare un punto di riferimento imprescindibile per tutti coloro che desiderano vivere appieno l’emozione e la preparazione verso Milano Cortina 2026, un’esperienza che trascende il semplice acquisto, trasformandosi in un vero e proprio viaggio emozionale verso i Giochi.

L’obiettivo è creare un percorso coinvolgente e memorabile, che accenda la passione e l’entusiasmo per l’evento sportivo più atteso del continente.