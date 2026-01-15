Milano-Cortina 2026: Aspi, infrastrutture e l’Italia verso il futuro.

Le Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026: un crocevia di mobilità, identità e sviluppo infrastrutturale.

- PUBBLICITA -

La partnership strategica tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e Autostrade per l’Italia (Aspi) non è un mero accordo commerciale, ma un elemento cruciale per garantire la fluidità, la sicurezza e l’esperienza complessiva di un evento che si prefigge di proiettare l’Italia verso il futuro.

La rete autostradale italiana, estesa su un territorio vasto come 22.000 chilometri quadrati, rappresenta l’arteria vitale per l’accoglienza di atleti, spettatori, media e delegazioni provenienti da tutto il mondo.

La sua efficienza non è limitata alla mera connettività geografica; incarna la capacità del Paese di gestire flussi complessi, promuovere lo scambio di idee e catalizzare energie positive.

Come sottolinea Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Aspi, questa collaborazione riflette il ruolo strategico delle infrastrutture autostradali non solo per lo sviluppo economico, ma anche per l’immagine e la proiezione internazionale dell’Italia.

L’accordo tra le due realtà si traduce in un piano di interventi mirati a celebrare l’evento e a valorizzare il territorio.

Lungo le principali direttrici di accesso ai siti di gara, stazioni di pedaggio e nodi autostradali chiave saranno personalizzati con illuminazioni speciali e segnaletica ispirata ai colori della bandiera italiana, un tributo visivo all’orgoglio nazionale.

La diffusione dei loghi olimpici e paralimpici sui canali digitali e nelle sedi aziendali aspira a creare un’atmosfera coinvolgente e a comunicare l’entusiasmo che accompagna i Giochi.

Un elemento particolarmente significativo è il contributo di Aspi a “Casa Italia”, un hub di accoglienza che sorgerà presso la Triennale di Milano, un punto di incontro simbolico lungo l’asse urbano che collega l’Arco della Pace al Duomo.

Questa presenza qualificata testimonia l’impegno concreto a offrire servizi di alta qualità e a creare un’esperienza memorabile per i visitatori.

Andrea Varnier, CEO del Comitato Organizzatore, pone l’accento sulla volontà di trasformare lo spostamento in una componente piacevole e integrata nell’esperienza olimpica e paralimpica.

Milano Cortina 2026, infatti, ambisce a superare i confini dello sport, offrendo un’esperienza olistica che si estende al di là delle sedi di gara, dove ogni dettaglio, dalla mobilità all’accoglienza, contribuisce a creare un ricordo indelebile.

Si tratta di un’opportunità unica per l’Italia di dimostrare la sua capacità di coniugare innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

La partnership con Aspi, in questo contesto, si configura come un investimento strategico per il futuro, che va ben oltre la durata dei Giochi.