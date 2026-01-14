Milano Cortina 2026: Enit per un Turismo Italiano di Eccellenza

L’intesa tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Enit si configura come un pilastro fondamentale per una strategia di promozione turistica italiana proiettata verso il futuro, un’iniziativa che trascende la mera vetrina per i Giochi Invernali e Paralimpici.

Si tratta di un’alleanza strategica volta a capitalizzare l’impatto globale dell’evento sportivo, trasformandolo in un motore di crescita sostenibile per l’intero Sistema Paese.

Andrea Varnier, CEO del Comitato Organizzatore, sottolinea come i Giochi rappresentino un’opportunità senza precedenti per svelare un’Italia contemporanea: un paese capace di coniugare l’innovazione tecnologica con la salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni millenarie.

L’obiettivo non è semplicemente quello di attrarre visitatori, ma di costruire un’immagine di marca solida e duratura, capace di ispirare un senso di appartenenza e di generare un’eredità di valore a lungo termine.

La presidente di Enit, Alessandra Priante, condivide questa visione, evidenziando come i Giochi di Milano Cortina 2026 si presentino come un catalizzatore per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

L’evento, per sua natura globale, ha la capacità di attrarre un flusso di visitatori internazionali provenienti da ogni angolo del mondo, stimolando investimenti e creando nuove opportunità di lavoro.

L’analisi di Enit dimostra, inoltre, come il turismo sportivo abbia acquisito un ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni, superando le performance del passato e contribuendo a valorizzare le eccellenze del patrimonio italiano, spesso altrimenti sconosciute al grande pubblico.

Questa collaborazione si inserisce in un contesto più ampio di crescente consapevolezza del ruolo cruciale del turismo come strumento di sviluppo territoriale.

I Giochi di Milano Cortina 2026 non sono quindi un evento isolato, ma un’occasione per ripensare le politiche di promozione turistica, investendo in infrastrutture, formazione del personale e comunicazione mirata.

Si tratta di un’opportunità per rafforzare l’identità italiana, promuovere la sostenibilità ambientale e consolidare il posizionamento del nostro Paese come destinazione turistica di eccellenza, capace di offrire esperienze autentiche e memorabili.

L’intesa tra Fondazione e Enit vuole quindi proiettare l’Italia verso un futuro turistico più prospero e inclusivo, lasciando un’eredità tangibile e duratura per le generazioni a venire.