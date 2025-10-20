Milano-Cortina 2026: Inaugurato Info Point Olimpico a Fieramilano

A Fieramilano-Rho si inaugura un nuovo fulcro informativo dedicato alle Olimpiadi Invernali e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, un’iniziativa strategica nata dalla visione congiunta di Fondazione Fiera Milano e del Comitato Organizzatore.

Questa presenza, concepita per intercettare il flusso di oltre due milioni e mezzo di visitatori attesi nelle numerose fiere in programma, si configura come un tassello fondamentale nella complessa operazione di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio.

La cerimonia inaugurale, presieduta dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal Presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, sottolinea l’importanza di un approccio multicanale per la comunicazione di un evento di tale portata.

Il punto informativo non si limita a fornire dati logistici e pratici – luoghi e orari delle competizioni, indicazioni per la mobilità, accesso alla biglietteria ufficiale tramite QR code – ma ambisce a creare un ponte diretto tra il pubblico fieristico e lo spirito olimpico.

In un contesto come quello delle fiere, che tradizionalmente si concentra su dinamiche commerciali e di settore, l’inserimento di uno spazio dedicato alle Olimpiadi rappresenta un’audace sperimentazione, un tentativo di ampliare gli orizzonti dell’esperienza fieristica e di arricchirla di un valore sociale e culturale.

Giovanni Bozzetti, nel commentare l’iniziativa, evidenzia la solida partnership che lega Fondazione Fiera Milano al Comitato Organizzatore e ribadisce l’orgoglio di poter contribuire a una manifestazione che si preannuncia di portata epocale.

La visione di Fiera Milano si proietta verso un futuro in cui le fiere non siano solo vetrine di prodotti e servizi, ma veri e propri luoghi di incontro, dialogo e condivisione di valori.

L’integrazione di un focus olimpico, in quest’ottica, si configura come un’occasione unica per avvicinare un pubblico vasto e diversificato a un evento che ha il potenziale di rafforzare l’identità territoriale, l’attrattività turistica e l’immagine di Milano e della Lombardia a livello globale.

Questa iniziativa, lungi dall’essere un mero esercizio di comunicazione, si propone come un investimento a lungo termine nel tessuto sociale ed economico del territorio, un seme da cui far germogliare nuove opportunità di crescita e sviluppo, ben oltre la conclusione delle Olimpiadi.