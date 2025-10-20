Milano Cortina 2026: L’app Ufficiale per Vivere i Giochi!

L’attesa è finita: gli appassionati di sport e il mondo intero possono finalmente immergersi nell’atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 grazie all’app ufficiale, ora disponibile su tutti gli store digitali.

Non si tratta di una semplice applicazione, ma di un vero e proprio ecosistema digitale concepito per fungere da compagno di viaggio imprescindibile lungo il percorso che ci porterà all’evento sportivo più atteso del pianeta.

L’app riflette fedelmente l’identità visiva dei Giochi, integrando il design distintivo del “Look of the Games” in un’esperienza utente intuitiva e accessibile.

È una trasposizione mobile del sito ufficiale, estendendone la ricchezza di informazioni e la struttura in un formato dinamico e personalizzabile.

L’obiettivo è offrire una piattaforma completa, che superi la semplice fruizione di notizie, per abbracciare un coinvolgimento totale e anticipatorio.

L’interfaccia multilingue, che include lingue chiave come mandarino, giapponese, hindi e arabo, dimostra l’impegno degli organizzatori a raggiungere un pubblico globale, garantendo una fruizione ottimale in tutto il mondo.

I contenuti sono localizzati e personalizzati, tenendo conto delle diverse sensibilità e interessi.

L’app si propone come un punto di riferimento essenziale, offrendo un calendario dettagliato delle gare, informazioni precise sulle sedi di gara, profili completi dei Villaggi Olimpici e Paralimpici, e approfondimenti sugli sport in programma.

Ma non si limita a fornire dati; l’app aspira a creare un legame emotivo, raccontando le storie dietro l’evento, presentando gli atleti e celebrando la cultura delle regioni ospitanti.

Inoltre, l’app offre funzionalità innovative come la possibilità di seguire in tempo reale il Viaggio della Fiamma, un percorso simbolico che attraverserà l’Italia, unendo le comunità e alimentando l’entusiasmo.

Lo shop ufficiale integrato permette di acquisire merchandising esclusivo, un souvenir tangibile dell’esperienza Milano Cortina 2026.

Grazie alla collaborazione con Olympic Channel Services (OCS), l’app non è solo uno strumento informativo, ma una finestra aperta sul mondo dei Giochi, un invito a vivere l’emozione dello sport e a celebrare i valori di amicizia, rispetto e eccellenza che li contraddistinguono.

È un ponte verso il futuro, un modo per connettere il mondo e condividere un sogno comune.