Milano Cortina 2026: Rivoluzione Mediatica per i Giochi Paralimpici

I Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano una pietra miliare nella storia della copertura mediatica paralimpica europea, con un accordo strategico che amplifica l’accesso e la visibilità di questi eventi sportivi di straordinaria importanza.

I diritti di trasmissione continentali, escludendo Italia e Regno Unito, sono stati consolidati in esclusiva a favore dell’European Broadcasting Union (EBU), segnando un impegno senza precedenti verso la diffusione capillare e gratuita dei Giochi.

Un elemento dirompente e innovativo di questa partnership è l’ingresso di Warner Bros.

Discovery, che per la prima volta nella storia paralimpica, offrirà una selezione quotidiana dei momenti salienti attraverso i propri canali sportivi.

Questa iniziativa non solo incrementa la copertura, ma attira un pubblico più ampio, potenzialmente ignaro fino ad ora dell’eccellenza e dell’intensità delle competizioni paralimpiche.

Eurovision Sport, la piattaforma di streaming gratuita di punta dell’EBU, assume un ruolo centrale, offrendo una copertura completa e senza precedenti di tutte le discipline paralimpiche invernali.

L’integrazione delle trasmissioni delle emittenti membri dell’EBU, unitamente alla piattaforma digitale, promette un’esperienza immersiva e dinamica per gli spettatori di tutta Europa, superando di gran lunga qualsiasi precedente iniziativa dell’organizzazione.

Questo approccio sinergico massimizza la portata e garantisce una copertura multiforme, adattabile alle diverse preferenze del pubblico.

Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, esprime orgoglio per questa collaborazione, sottolineando la volontà di condividere l’entusiasmo, l’emozione e le performance eccezionali dei Giochi Paralimpici Invernali in milioni di case europee.

L’obiettivo primario è ispirare nuovi spettatori e celebrare il potere trasformativo dello sport, contribuendo a un cambiamento culturale che valorizzi l’inclusione e la diversità.

Glen Killane, direttore esecutivo di EBU Sport, enfatizza l’ampiezza e la ricchezza dei contenuti digitali offerti, progettati per coinvolgere attivamente il pubblico, indipendentemente dalla sua posizione geografica.

La piattaforma digitale non si limita alla semplice trasmissione degli eventi, ma offre anche contenuti aggiuntivi, approfondimenti, interviste e storie che raccontano il percorso degli atleti e l’impatto dei Giochi Paralimpici.

Questa iniziativa strategica non solo rappresenta un’opportunità unica per promuovere lo sport paralimpico, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle capacità e il potenziale delle persone con disabilità, abbattendo barriere e stereotipi e favorendo una società più equa e inclusiva.

L’eredità di Milano Cortina 2026, dunque, si estenderà ben oltre il successo sportivo, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale europeo.