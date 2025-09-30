Milano Cortina 2026: Sicurezza Olimpica, un Impegno Proattivo e Integrato

La salvaguardia della sicurezza rappresenta il fondamento imprescindibile per la riuscita di un evento sportivo di portata olimpica, e l’Italia si appresta a onorare questo ruolo con un impegno sinergico e proattivo.

Andrea Francisi, Chief Games Operations Officer della Fondazione Milano Cortina 2026, lo ha ribadito al termine dell’International Security Briefing tenutosi a Rho Fiera Milano, sottolineando come la competenza delle Forze dell’Ordine italiane, affiancata da una solida capacità di collaborazione tra le diverse istituzioni, costituisca una risorsa strategica per affrontare le complesse sfide poste da un evento globale.

L’incontro, promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, ha trascendentato la mera condivisione di informazioni, configurandosi come un vero e proprio tavolo di confronto tra i principali attori coinvolti nella gestione della sicurezza olimpica.

Il duplice intento era ambizioso: da un lato, catalizzare un network di esperti e decisori, responsabili di specifiche aree di sicurezza; dall’altro, delineare un modello operativo integrato, trasparente e condiviso, capace di proteggere non solo atleti e spettatori, ma anche il personale operativo e le comunità locali ospitanti.

Il briefing ha delineato un approccio alla sicurezza che va oltre la prevenzione di atti criminosi o terrorismo.

Si tratta di un sistema complesso che ingloba la gestione della resilienza, la protezione delle infrastrutture critiche, la sicurezza informatica e la mitigazione dei rischi legati alla salute pubblica.

È stata approfondita la governance dell’evento, con particolare attenzione alla definizione dei ruoli e delle responsabilità, e sono stati presentati i principi guida per la sicurezza delle sedi di gara, che prevedono un equilibrio tra misure di protezione avanzate e la necessità di garantire un’esperienza positiva e accessibile per tutti i partecipanti.

L’attenzione è stata rivolta anche all’aspetto della comunicazione e della sensibilizzazione, cruciali per coinvolgere attivamente la popolazione locale e creare un clima di fiducia e collaborazione.

Sono state illustrate le procedure di evacuazione, i sistemi di allerta precoce e le linee guida per la gestione delle emergenze, con l’obiettivo di preparare tutti i soggetti coinvolti ad affrontare eventuali imprevisti.

La Fondazione Milano Cortina 2026, in collaborazione con le autorità competenti, si impegna a realizzare un piano di sicurezza dinamico e adattabile, in grado di rispondere efficacemente alle sfide in continua evoluzione, garantendo un evento olimpico memorabile e sicuro per tutti.

La proattività, la flessibilità e l’integrazione di competenze diverse rappresentano i pilastri di questa ambiziosa operazione.