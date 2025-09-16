Milano Cortina 2026: Valutazione Cruciale e Omaggio a Franzoso

A poco meno di cinque mesi dall’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la sesta sessione della Commissione di Coordinamento del Comitato Olimpico Internazionale (CoCom) ha preso il via, inaugurando un periodo cruciale di valutazione e affinamento dei preparativi.

La sessione, che si concluderà il 17 settembre, rappresenta un momento di scrutinio approfondito per il Comitato Organizzatore, guidato nella visita di questi giorni dalla Presidente della Coordination Commission, Kristin Kloster.

L’agenda è densa di incontri operativi, progettati per esaminare con precisione lo stato di avanzamento delle infrastrutture, dei piani logistici e delle strategie di comunicazione.

Oltre alla verifica dei progressi tecnici, la Commissione si concentrerà sulla sostenibilità dell’evento, un pilastro fondamentale nell’evoluzione delle Olimpiadi contemporanee, e sull’impatto sociale, mirando a lasciare un’eredità positiva per la comunità locale e per l’intero Paese.

L’apertura della sessione è stata segnata da un momento di profonda commozione, con il Presidente Giovanni Malagò che ha dedicato un ricordo sentito a Matteo Franzoso, giovane promessa dello sci alpino italiano tragicamente scomparso.

Questo evento, pur nel contesto di una complessa preparazione olimpica, ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza degli atleti e sull’importanza di promuovere una cultura sportiva basata sul rispetto e sulla prevenzione.

L’attenzione di Kloster e della Commissione non si limita alla verifica delle infrastrutture.

Si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia delle misure di coinvolgimento del pubblico, cruciali per generare entusiasmo e garantire il successo dell’evento.

La diffusione di iniziative a livello locale, programmi educativi rivolti alle nuove generazioni e progetti di inclusione sociale sono elementi chiave per creare un’esperienza olimpica memorabile.

La conferenza stampa conclusiva, prevista per domani, vedrà la presenza di figure chiave come Christophe Dubi, Direttore Esecutivo del Cio per i Giochi Olimpici, e i vertici della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier.

L’occasione sarà utilizzata per presentare i risultati della sessione, affrontare le sfide ancora aperte e delineare le prossime tappe del percorso olimpico.

Parallelamente, la settimana prossima, il Comitato Esecutivo del Cio, presieduto da Kirsty Coventry, si riunirà a Milano per la sua prima visita ufficiale in Italia.

Questo incontro strategico rappresenterà un’ulteriore opportunità di confronto e collaborazione, consentendo alla Presidente Coventry di conoscere direttamente il lavoro svolto dal Comitato Organizzatore e di valutare lo stato di preparazione delle strutture olimpiche.

La presenza dell’Executive Board testimonia l’importanza attribuita dal Cio al successo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, un evento destinato a lasciare un segno indelebile nella storia dello sport italiano e internazionale.

L’attenzione si concentra anche sull’impatto economico che le Olimpiadi avranno sul territorio, puntando a stimolare lo sviluppo del turismo e la creazione di nuove opportunità di lavoro.