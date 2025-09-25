giovedì 25 Settembre 2025
17.1 C
Milano
Milano Sport

Monza, cambio di proprietà: Fininvest cede al gruppo Beckett Layne Ventures

milano
milano

L’era di Fininvest alla guida del Monza Brianza Calcio si conclude con la finalizzazione di un accordo di cessione che segna un punto di svolta nella storia del club.

A rilevare la maggioranza delle quote, pari all’80%, è Beckett Layne Ventures (BLV), una società di investimento specializzata nel settore dello sport e dell’intrattenimento, guidata da Brandon Berger, figura di spicco nel panorama finanziario internazionale con una comprovata esperienza nella consulenza strategica e nel supporto a realtà sportive di rilievo.
L’operazione, la cui conclusione è stata ufficializzata in mattinata, non si limita a un semplice trasferimento di proprietà, ma rappresenta un’iniezione di capitali e una proiezione ambiziosa per il futuro del Monza.

L’accordo attribuisce al club un valore aziendale (“enterprise value”) stimato a 45 milioni di euro, cifra che riflette il potenziale di crescita del club, la sua posizione strategica nel panorama calcistico italiano e il valore del brand costruito negli anni.
La cessione parziale, con il restante 20% delle quote che rimarrà in capo a Fininvest fino a giugno 2026, permette una transizione graduale e garantisce una continuità gestionale, permettendo al gruppo di Fininvest di mantenere un ruolo di supporto e mentorship durante il processo di trasformazione.

Questa scelta strategica, volta a preservare la stabilità del club, dimostra una volontà di collaborazione tra il vecchio e il nuovo proprietario.

Beckett Layne Ventures, attraverso la visione di Brandon Berger, intende imprimere al Monza un modello di sviluppo improntato all’innovazione, all’efficienza operativa e alla valorizzazione del talento, sia in campo che a livello dirigenziale.

Si prevede un focus particolare sulla crescita del brand, l’espansione dei canali di comunicazione e l’implementazione di strategie di revenue generation diversificate, andando oltre le tradizionali fonti di finanziamento legate alla biglietteria e ai diritti televisivi.

L’acquisizione da parte di BLV si inserisce in un contesto più ampio di crescente interesse degli investitori internazionali verso il calcio italiano, un mercato percepito come sottovalutato e con un forte potenziale di crescita.
L’operazione potrebbe fungere da catalizzatore per ulteriori investimenti nel settore, aprendo nuove opportunità per club minori e contribuendo a modernizzare la governance e la gestione delle società calcistiche italiane.

Il futuro del Monza, ora, si prospetta ricco di sfide e opportunità.
L’iniezione di capitali e l’expertise di Beckett Layne Ventures promettono di innalzare il livello del club, sia sul piano sportivo che a livello di immagine e sviluppo commerciale, consolidando la sua posizione nel panorama calcistico nazionale e aprendo le porte a un futuro più ambizioso e sostenibile.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved