Monza, tensione alta per Hamilton: penalizzazione e debutto Ferrari in salita.

Il Gran Premio d’Italia di Monza si preannuncia avvolto da una tensione particolare per Lewis Hamilton, il cui debutto con la Ferrari è già segnato da un contrattempo regolamentare.

L’incidente, maturato durante la sessione di qualifiche del precedente Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, ha portato i commissari sportivi a infliggere al sette volte campione del mondo una penalizzazione di cinque posizioni sulla griglia di partenza al prossimo appuntamento.

L’episodio al centro della contestazione riguarda il mancato rispetto del regime di bandiera gialla durante il giro di ricognizione precedente all’inizio della gara olandese.

Le immagini fornite dai sistemi di telemetria e le analisi successive hanno rivelato una velocità eccessiva da parte di Hamilton in una fase cruciale, sollevando interrogativi sulla sua reattività e sull’applicazione scrupolosa dei protocolli di sicurezza.

L’infrazione, considerata grave in quanto potenzialmente pericolosa per altri piloti e per il personale di pista, ha portato all’apertura di un’indagine formale.

Parallelamente alla sanzione sulla griglia, Hamilton ha ricevuto anche due punti sulla sua licenza di guida, un provvedimento che, sebbene non immediatamente critico, contribuisce ad alimentare un conteggio che, superata una certa soglia, potrebbe portare a penalizzazioni più severe.

L’indagine dei commissari non si è limitata a un singolo episodio.

Prima ancora del via della gara di Zandvoort, Hamilton era stato oggetto di un’ulteriore verifica per aver superato i limiti di velocità consentiti durante l’ingresso nella corsia dei box.

Sebbene la velocità in tale area sia attentamente regolamentata per garantire la sicurezza degli addetti e dei piloti, il gesto di Hamilton è stato interpretato come una potenziale mancanza di rispetto verso le procedure stabilite.

La riduzione della sanzione iniziale, che avrebbe potuto essere più severa, è stata motivata dalla constatazione da parte dei commissari di un tentativo da parte del pilota di frenare e rallentare in risposta alla bandiera gialla.

Questa attenuante, tuttavia, non ha escluso la penalizzazione, che, come previsto dal regolamento sportivo, dovrà essere scontata durante il Gran Premio di Monza, evento carico di significato storico e simbolico per la Ferrari e per il mondo delle corse.

La sfida per Hamilton si fa quindi ancora più complessa: gestire la pressione del debutto in rosso, affrontare la penalizzazione e cercare di offrire una performance degna della sua fama e delle aspettative dei tifosi.