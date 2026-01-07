Napoli-Verona: Pareggio amaro e polemiche VAR. Atalanta travolgente a Bologna.

Il turno infrasettimanale di Serie A, nella consueta cornice delle partite serali, ha visto protagonisti due match caratterizzati da dinamiche contrastanti: il pareggio a reti inviolate tra Napoli e Verona, e il convincente successo dell’Atalanta sul campo del Bologna.

Al “Diego Armando Maradona”, la compagine di mister Conte ha dovuto fare i conti con un Verona pragmatico e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio le ripartenze e i momenti di sbandamento azzurri.

Il primo squillo della serata è arrivato al 16′ minuto, con un gol di inaspettata bellezza siglato da Frese, abile a depositare in rete un contropiede fulminante con un tocco di tacco imprevedibile.

La situazione si complica ulteriormente per il Napoli al 27′, quando un fallo di Buongiorno all’interno dell’area di rigore, confermato dall’analisi del VAR, conduce al rigore trasformato da Orban, che incrementa il vantaggio scaligero.

La reazione del Napoli, nel corso della ripresa, si concretizza con il gol di McTominay, abile a svettare su calcio d’angolo al 9′ minuto, riaccendendo le speranze della rimonta.

Tuttavia, la gioia dei tifosi azzurri si infrange contro le decisioni del VAR, che annullano per tocco di mano un gol di Hojlund e, successivamente, una rete di Rrahmani per posizione irregolare.

Solo al 37′ del secondo tempo, Di Lorenzo, con un opportuno colpo di controbalzo su cross di Marianucci, trova il pareggio, salvando il Napoli da una sconfitta potenzialmente pesante in ottica salvezza.

Il punto, seppur parziale, rappresenta un’iniezione di fiducia per il Verona, mentre per il Napoli si configura come un intoppo inaspettato.

Parallelamente, a Bologna, la partita tra i felsinei e l’Atalanta ha visto protagonisti due attaccanti in cerca di riscatto.

L’assenza di Scamacca, afflitto da un problema al flessore, ha offerto a Nikola Krstovic l’opportunità di brillare, e il montenegrino non ha deluso le aspettative.

L’Atalanta ha interpretato al meglio il primo tempo, impensierendo la difesa felsinea e trovando la rete del vantaggio al 37′, con Krstovic abile a capitalizzare un assist preciso di De Ketelaere.

La seconda frazione di gioco ha visto Krstovic protagonista assoluto, con un gol al 60′ che ha consolidato il risultato, testimoniando la sua ritrovata fiducia.

La vittoria permette all’Atalanta di risalire in classifica, conquistando il settimo posto e superando il Bologna, che mostra segni di difficoltà in fase realizzativa.

Il successo, ottenuto con una prestazione solida e compatta, rappresenta un segnale importante per la compagine bergamasca, in cerca di stabilità e continuità.