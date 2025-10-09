Naturalizzazione: Un onore e un impegno per l’Italia

Assumo con profonda emozione e un sincero senso di appartenenza la proposta di naturalizzazione italiana, un gesto che mi onora immensamente.

Esprimo la mia più sentita gratitudine al Consiglio dei Ministri, e in particolare ai Ministri Piantedosi, Nordio e Tajani, per l’autorevole parere positivo espresso, che testimonia la considerazione e l’attenzione riservata alla mia figura.

La mia connessione con l’Italia affonda le radici in un vissuto familiare che ne costituisce il nucleo.

L’eredità genetica e culturale, trasmessa da entrambe le linee familiari, si intreccia con ricordi indelebili di estati trascorse a immergermi nella ricchezza del territorio, nel calore del popolo e nell’eccellenza della sua storia.

Questi anni di formazione, seppur giovanili, hanno contribuito a plasmare la mia visione del mondo e a instillare un profondo rispetto per i valori che animano la nazione italiana.

L’impegno che nutro nei confronti dell’Italia non si esaurisce in una mera dichiarazione di intenti.

Si traduce in un investimento duraturo, volto a contribuire alla crescita e allo sviluppo del paese in diversi settori.

La mia presenza, attraverso il fondo RedBird e il coinvolgimento nel Milan, mira a rafforzare la competitività del sistema sportivo e a promuovere l’immagine dell’Italia nel panorama internazionale.

La naturalizzazione rappresenta, dunque, un sigillo sulla mia profonda convinzione che il futuro sia intrinsecamente legato al successo dell’Italia.

È un riconoscimento che accarezzo con emozione, e che mi spinge a rafforzare ulteriormente il mio impegno a favore di una nazione che considero parte integrante della mia identità e del mio destino.

Il mio contributo sarà volto a sostenere l’innovazione, la cultura e le opportunità per le generazioni future, onorando così la fiducia che mi è stata accordata.