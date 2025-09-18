Night Run Monzino: Milano corre per il cuore e il benessere.

Milano si illumina per il benessere: Night Run Monzino celebra la prevenzione cardiovascolare e uno stile di vita attivoIl 27 settembre, il dinamico quartiere CityLife di Milano si trasformerà in un palcoscenico di movimento e consapevolezza con la quinta edizione della Night Run Monzino.

Questo evento, patrocinato dal Comune di Milano e organizzato dal prestigioso Centro Cardiologico Monzino IRCCS, rappresenta molto più di una semplice corsa: è un’occasione per promuovere la salute del cuore, abbracciare uno stile di vita attivo e rafforzare il senso di comunità.

La manifestazione, che si preannuncia un classico dell’autunno milanese con una crescita costante di partecipanti provenienti da tutta la Lombardia, si svolgerà sotto la suggestiva cornice dei grattacieli illuminati, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il Parco CityLife, simbolo di innovazione e benessere urbano, sarà il cuore pulsante della serata, invitando a una riflessione profonda sul significato della prevenzione.

L’iniziativa si colloca all’interno della Milano Heart Week (22-26 settembre) e in prossimità della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre), istituita dalla World Heart Federation per sensibilizzare la popolazione globale sulle strategie innovative per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La prevenzione, oggi, assume un significato più ampio e proattivo.

Non si tratta solo di proteggersi dalle malattie in età avanzata, ma di coltivare abitudini salutari fin dalla prima infanzia, promuovendo l’attività fisica, un’alimentazione equilibrata e lo sviluppo della creatività.

Le nuove tecnologie, i progressi farmaceutici e una maggiore consapevolezza stanno rivoluzionando l’approccio alla salute, aprendo nuove prospettive per la prevenzione primaria e secondaria.

L’impegno del personale medico e infermieristico del Monzino, che parteciperà in massa all’evento, testimonia questa dedizione.

CityLife, con la sua filosofia orientata al benessere e alla socializzazione, si conferma il luogo ideale per ospitare un evento che unisce sport, salute e comunità.

La partecipazione di numerosi partner, come Smart City Life, BYmyCAR, Ricoh Italia e Decathlon, sottolinea l’importanza di questo appuntamento per la città.

BYmyCAR, ad esempio, promuove attivamente lo sport e il benessere tra i propri collaboratori attraverso la creazione di un Club dedicato al running, creando un circolo virtuoso.

Ricoh Italia, con la sua attenzione alla responsabilità sociale, trasforma i propri valori in un’esperienza condivisa e coinvolgente, integrando la cura dell’ambiente come parte integrante della sua missione.

Decathlon, fedele alla sua missione di “Move people through the wonders of sport”, si impegna a promuovere l’attività fisica in tutte le fasce d’età, collaborando con scuole e organizzazioni locali per contrastare la diminuzione dell’attività sportiva tra i giovani.

La Night Run Monzino non è solo una corsa, ma un’esperienza che celebra la vita, la salute e il futuro di Milano, un messaggio potente di benessere che si diffonde attraverso il movimento e la consapevolezza.