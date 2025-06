Nuovo allenatore Inter: Passione, resilienza e un reset per il futuro

Assumo con profonda responsabilità l’incarico che mi è stato conferito, un onore che sento come un impegno verso la storia e le aspettative di un club prestigioso come l’Inter. La mia visione si fonda sulla passione, un fuoco che intendo incendiare in ogni singolo giocatore, trasformando l’ambizione individuale in un’implacabile forza collettiva. Non si tratta semplicemente di competere, ma di incarnare l’eccellenza, di perseguire la vittoria con determinazione e di garantire che l’Inter onori il suo retaggio.La mia guida si focalizzerà sull’armonizzazione di resilienza mentale e performance tangibile. La stagione in corso, sebbene avviata, offre un’opportunità cruciale per consolidare i principi fondamentali e gettare le basi per un futuro solido. Il Mondiale per Club rappresenta un banco di prova immediato, un terreno fertile per la riforgiatura del nostro spirito di squadra. Dobbiamo attuare un processo di recupero psicologico mirato, un vero e proprio “reset” che permetta ai giocatori di affrontare le sfide imminenti con rinnovato vigore e chiarezza di obiettivi.L’efficienza non è una questione di mera esecuzione tecnica, ma di una profonda comprensione del gioco, un’abilità di anticipazione e adattamento che si sviluppa attraverso l’analisi meticolosa e la preparazione costante. L’efficacia, invece, si manifesta nella capacità di tradurre la conoscenza in azioni decisive, in momenti di brillantezza che fanno la differenza.Il mio ruolo non si limita a definire tattiche e strategie; si estende alla costruzione di un ambiente in cui ogni giocatore si senta valorizzato, supportato e motivato a superare i propri limiti. Credo fermamente nel potere del lavoro di squadra, nella sinergia che nasce dalla condivisione di un obiettivo comune e nella fiducia reciproca che lega i membri di una squadra vincente. Il futuro si presenta ricco di opportunità e sfide, e affronteremo ogni passo con entusiasmo e positività, consapevoli che solo attraverso la perseveranza, l’impegno e la passione potremo raggiungere vette ancora più alte e scrivere nuove pagine nella gloriosa storia dell’Inter. La mia porta sarà sempre aperta, il mio sguardo rivolto al bene del club e il mio cuore pulsante al ritmo del nerazzurro.